Третий год на ПМЭФ будет работать Детская редакция фонда «Росконресс»

Читайте нас в:

Детская студия будет работать на форуме в третий раз. Она станет центром взаимодействия двух поколений: первых лиц государства и молодежи.

По-юношески честно В прошлом году Детской редакции дали комментарии помощник президента России Максим Орешкин, заместитель председателя правительства страны Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заслуженный тренер России Ирина Винер и другие известны личности. Материалы, выпущенные подростками, понравились не только молодежи, но и взрослым.

«Ракурс, с которого юные журналисты показывают происходящее на ПМЭФ, всегда оригинален и по-юношески честен», - отметили в пресс-службе «Росконгресса».

А для спикеров общение с молодыми представителями СМИ - возможность лучше понять новое поколение.

Новый ракурс Основатель Детской редакции фонда «Росконгресс» Ольга Трубачева отметила - нужно прикладывать усилия, чтобы взрослые и молодежь лучше друг друга понимали.

«Площадка ПМЭФ предоставляет уникальную возможность молодому поколению задать вопросы лидерам мнений, а взрослым лучше познакомиться с интересами подростков», - добавила она.

Ранее на официальном сайте ПМЭФ-2024 опубликовали полную деловую программу мероприятия. Главная тема в этом году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

Участие в форуме, ставшим площадкой, где собираются самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти, подтвердили почти 130 стран и территорий. Россия также направила приглашения представителям «Талибана»*.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.