27 мая 2024, 17:52

Третий год на ПМЭФ будет работать Детская редакция фонда «Росконресс»

РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году будет работать Детская редакция фонда «Росконресс». Подростки возьмут интервью у ключевых спикеров, снимут репортажи и обзорные экскурсии на площадке ПМЭФ.

Детская студия будет работать на форуме в третий раз. Она станет центром взаимодействия двух поколений: первых лиц государства и молодежи.

По-юношески честно В прошлом году Детской редакции дали комментарии помощник президента России Максим Орешкин, заместитель председателя правительства страны Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заслуженный тренер России Ирина Винер и другие известны личности. Материалы, выпущенные подростками, понравились не только молодежи, но и взрослым.

«Ракурс, с которого юные журналисты показывают происходящее на ПМЭФ, всегда оригинален и по-юношески честен», - отметили в пресс-службе «Росконгресса».

А для спикеров общение с молодыми представителями СМИ - возможность лучше понять новое поколение.

Новый ракурс Основатель Детской редакции фонда «Росконгресс» Ольга Трубачева отметила - нужно прикладывать усилия, чтобы взрослые и молодежь лучше друг друга понимали.

«Площадка ПМЭФ предоставляет уникальную возможность молодому поколению задать вопросы лидерам мнений, а взрослым лучше познакомиться с интересами подростков», - добавила она.

Ранее на официальном сайте ПМЭФ-2024 опубликовали полную деловую программу мероприятия. Главная тема в этом году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

Участие в форуме, ставшим площадкой, где собираются самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти, подтвердили почти 130 стран и территорий. Россия также направила приглашения представителям «Талибана»*.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Молодежь Журналистика Россия Интервью Промышленность ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 16:58
Определилась архитектура деловой программы «Здорового общества» на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Архитектуру деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на одноименном стенде на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года опубликовали на сайте системы. Стенд выполнят в формате единого цифрового пространства, которое объединит передовые технологии здравоохранения, достижения в области медицины, искусственного интеллекта и других областей.

В программу, в частности, войдет рассмотрение вопросов инноваций в развития медицинской науки, корпоративного здоровья, программ корпоративной социальной ответственности. Среди тем экспертных дискуссий - технологическое предпринимательство в медицине, экосистема красоты и здоровья, инновационные методики борьбы с раком легких, здоровое питание и БАДы.

Тема здоровья и здоровьесбережения - одно из ключевых направлений деловых мероприятий, которые организует фонд «Росконгресс», напомнила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда Анастасия Столкова.

«В рамках Петербургского международного экономического форума экосистема „Здоровое общество“ выступит организатором большой деловой программы, охватывающей актуальные темы здравоохранения. Также мы представим новое направление - „РК-Медицина“», - рассказала она.

По словам Столковой, новая структура будет способствовать продвижению российских медицинских технологий, медизделий и лекарств на рынки, в том числе зарубежные.

Экосистема также организует ряд сессий по темам здоровьесбережения, здравоохранения и биомедицинских технологий в рамках основной деловой программы ПМЭФ. На полях форума пройдет бизнес-завтрак «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность».

Здравоохранение Медицина Технологии Наука ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 12:16
Тема встречи актуальна и значима. Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Президент Владимир направил приветствие организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема встречи - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста» - весьма актуальна и значима, отметил глава государства. По его словам, все большая часть мирового сообщества выступает за построение демократической и справедливой системы международных отношений, главными принципами которой станут подлинное равноправие, учет интересов друг друга, уважение к цивилизованному и культурному многообразию народов и государств.

«Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», - подчеркнул Путин.

История этого развивающегося объединения берет начало на ПМЭФ, состоявшемся в 2006 году. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партерами, добавил президент. Страна также готова к совместной работе для решения социальных, экономических и научно-технологических задач современности.

В деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. На мероприятии пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС.

Международные отношения Владимир Путин БРИКС ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 11:12
Мишустин поручил Хуснуллину контролировать восстановление дорог после паводка
РИА «Новости»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле восстановление дорог после весеннего паводка в Оренбургской и Курганской областях. Правительство профинансирует восстановление трасс в регионах, пострадавших от стихии, сообщили в пресс-службе кабмина.

В 2024 году на восстановление автомобильных дорог в шести регионах России выделили два миллиарда рублей. Как подчеркнул премьер-министр, речь идет о трассах межмуниципального и регионального значения, которыми люди пользуются больше всего.

«Пострадали многие объекты, дороги были размыты. Марат Шакирзянович [Хуснуллин], нужно восстановить их, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Знаю, вы этим занимаетесь, но прошу вас держать этот вопрос на личном контроле», - сказал премьер.

Ранее правительство выделило 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. В Орске планировали компенсировать материальный ущерб , ухудшение жилищных условий, предоставить кредитные каникулы и заморозить начисление платы за ЖКУ. Также власти Оренбургской области получат пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ и многоквартирных домов.

Президент России Владимир Путин заявил, что жилой фонд в пострадавших регионах необходимо восстановить до конца лета. Специалисты осушат затопленные территории и оценят ущерб, нанесенный стихийным бедствием.

Паводки Курганская область Дороги Россия Михаил Мишустин
27 мая 2024, 05:05
Юная южносахалинка выиграла мировой конкурс красоты
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Жительница Южно-Сахалинска завоевала титул «Юная Супермодель Мира 2024» на конкурсе красоты в Нью-Дели. Об этом сообщил портал «Главный региональный».

Модельное соревнование состоялось в марте 2024 года. Участницы конкурса выступали с творческими номерами, участвовали в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. По итогам судейства жюри отдало победу 14-летней россиянке.

Ранее стало известно, что победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих титулов из-за домогательств и травли. Сначала пост о сложении титула разместила «Мисс США - 2023» Ноэлия Фойгт. Девушка объяснила свое решение психологическим состоянием. Через несколько дней с аналогичным заявлением выступила «Юная мисс США» Умасофия Шривастава, написав о травле на рабочем месте.

Позже матери обеих девушек заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей.

США Индия Красота конкурсы

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