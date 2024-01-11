Треш-стримы предложили запретить в Госдуме

Он отметил, что многих россиян обеспокоил вопрос треш-стримов, с помощью которых блогеры пытаются увеличить аудиторию и заработать деньги. В качестве примера Володин привел криптобизнесмена Сергея Косенко, который на камеру бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

Володин предложил мониторить и удалять из Сети жестокий контент, а также штрафовать треш-блогеров на сумму до 700 тысяч рублей и изымать у них оборудование для ведения трансляций.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», - указал председатель ГД.

По его словам, депутаты рассмотрят законопроекты о запрете треш-стримов в весеннюю сессию.

Ранее парламентарий Алексей Журавлев назвал публикацию жестоких видеозаписей в Сети кровавым бизнесом. Он сообщил, что пакет новых законов позволит жестче наказывать преступников.