По данным СМИ, девушке перевели биткоины через криптокошелек, после чего она конвертировала их в рубли. Крупную сумму денег Трепова* потратила на аренду жилья в Москве и Петербурге, поездку в Омск на лекции Татарского и покупку мобильных телефонов.

Небольшой остаток средств обвиняемая тратила на одежду и кафе. Связь с Украиной была единственным источником доходов Дарьи Треповой*.

Накануне сообщалось, что в ходе судебной экспертизы девушку признали вменяемой. Она осознавала опасность и последствия своих действий. Первое слушание по делу Треповой* состоится в Санкт-Петербурге 15 ноября.

В апреле этого года девушка принесла в кафе в Северной столице статуэтку, начиненную взрывчаткой. В заведении выступал военкор Татарский. Трепова* вручила ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.