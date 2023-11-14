Трепова получила 195 тысяч рублей за теракт против военкора Татарского — СМИ
Дарья Трепова*, обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, девушке перевели биткоины через криптокошелек, после чего она конвертировала их в рубли. Крупную сумму денег Трепова* потратила на аренду жилья в Москве и Петербурге, поездку в Омск на лекции Татарского и покупку мобильных телефонов.
Небольшой остаток средств обвиняемая тратила на одежду и кафе. Связь с Украиной была единственным источником доходов Дарьи Треповой*.
Накануне сообщалось, что в ходе судебной экспертизы девушку признали вменяемой. Она осознавала опасность и последствия своих действий. Первое слушание по делу Треповой* состоится в Санкт-Петербурге 15 ноября.
В апреле этого года девушка принесла в кафе в Северной столице статуэтку, начиненную взрывчаткой. В заведении выступал военкор Татарский. Трепова* вручила ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, десятки людей получили ранения.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.