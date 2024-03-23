Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье

Кроме того, в эти дни на радио и телевидении не будет развлекательных передач.

«В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций», - добавил Цивилев.

Из-за трагедии отменили матч сборных России и Парагвая, намеченный на 25 марта. На выставке «Россия» 23 и 24 марта не будет культурно-развлекательных мероприятий. Массовые мероприятия - концерты, театральные показы, спортивные состязания - в эти даты отменили в Воронежской области. Массовых развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры не будет по всей России.

Жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Еще более 100 посетителей пострадали.