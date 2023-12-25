25 декабря 2023, 23:24

Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после костюмированной вечеринки

Unsplash
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Трех сотрудников российского телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после костюмированной вечеринки, фотографии с которой оказались в Сети. Об этом сообщили в Telegram-канале вещателя.

Мероприятие организовали сами сотрудники, при этом некоторые из них «нарушили этические нормы». После служебного расследования с «Волгограда 24» уволили двух продюсеров и ведущую Арину Иваненко. Замдиректора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили выговор.

В прошедшие выходные журналисты опубликовали снимки с вечеринки в социальных сетях, а затем фото распространились в местных Telegram-каналах. Некоторые участники мероприятия были в образах героев фильмов и комиксов: Харли Квинн, Женщины-кошки, киллеров и монашек.

Жительницу Великобритании ранее уволили из-за ее поведения на корпоративной вечеринке. В компании отметили, что девушка совершила «грубый проступок», но деталей случившегося не раскрыли.

Фото Россия Телевидение
25 декабря 2023, 22:36
Петербурженку отправили в психбольницу из-за фейков об армии
Unsplash
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил в психбольницу Викторию Петрову, которую обвиняли в распространении фейков о действиях армии в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инстанция применила к женщине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в лечебной организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В пресс-службе судов РИА «Новости» уточнили, что это первое подобное решение в Северной столице по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. В психбольнице женщине предстоит провести как минимум шесть месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон об уголовном и административном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Теперь суд может назначить штраф до одного миллиона рублей по КоАП. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Суд Законы Армия
25 декабря 2023, 19:07
Пропажу названия Эгейского моря с «Яндекс.Карт» объяснили технической ошибкой
Unsplash
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Название Эгейского моря с «Яндекс.Карт» исчезло из-за технической ошибки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Для удобства мировая карта разделена на части, при этом некоторые из них стыкуются в районе Эгейского моря.

«При обновлении схемы произошла техническая ошибка, и географическое название на время пропало», - отметили представители холдинга.

Такие ошибки возникают периодически, добавили в компании. Неполадки устраняют, когда их выявляет служба тестирования. Там пообещали, что название Эгейского моря снова вернется на карту в ближайшее время.

Ранее сервис «Яндекс.Карты» запустил высокодетализированную навигацию для водителей. Автомобилисты получили возможность найти в приложении дорожную разметку, островки безопасности и парковочные места.

Одно из обновлений сервиса затронуло операционную систему Android. Нововведения облегчат расчет локации в центре Москвы после сбоев в работе GPS-систем.

Яндекс Технологии
25 декабря 2023, 18:29
Союзмультфильм выпустил музыкальный мультик про принцесс
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Союзмультфильм выпустил музыкальный мультфильм «Принцессы. Сказочный голос», в котором собрал всех знаковых мультипликационных героинь. Зрители увидят в одной ленте Золушку, Дюймовочку, Принцессу из «Бременских музыкантов» и Забаву из «Летучего корабля».

По сюжету героини соберутся вместе, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе и выступить на сцене. Однако их мечты разрушит коварная Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом - символом наступающего 2024 года. За Шамаханскую царицу в мультфильме поет модная певица Мари Кранберри.

«Это фильм о дружбе и о том, что не нужно сдаваться. Что нужно следовать своей мечте и всегда поддерживать друг друга», - рассказала режиссер мультфильма «Принцессы. Сказочный голос» Анастасия Махлина.

Мультфильм станет не первым проектом студии, в котором зрителю покажут знакомых героев. Союзмультфильм уже выпустил новые «Простоквашино», «Ну, погоди» и «Умку», которые полюбились маленьким зрителям.

Новая лента про принцесс уже доступна в онлайн-кинотеатрах и на детских телеканалах.

Союзмультфильм Москва 2023
25 декабря 2023, 17:48
Не сумевшие Родину и себя продать
Global Look Press
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Предприниматель Евгений Чичваркин*, уехавший в 2008 году в Великобританию, заявил, что, если бы не оппозиционные взгляды, он вернулся бы в Москву и занялся развитием туристического бизнеса. Нужны ли такие, как Чичваркин*, самой России, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

В случае же нынешних беглецов мы видим довольно примитивных деятелей (Чичваркин* на их фоне почти профессор), которые полагали, что Запад примет их с распростертыми липкими объятиями. Деятели забыли, что Западу они и такие, как они, всегда были нужны исключительно как тараны и жертвы внутри самой России.

За ее пределами беглецы превращаются в бесполезные рты, борзо требующие жратвы. Понятно, что кормят не всех или не всех кормят сытно, оттого мозги их начинают думать в несколько ином направлении. Хм, как бы вернуться? Нет, спасибо, не надо, хотя некоторые одиозные личности ищут и даже находят возможности.

К тому же, как бы это сейчас ни прозвучало, продавать родное тоже надо с умом. Меж тем Чичваркин* и такие, как он, посчитали, что больше денег, больше дивидендов они получат за границей России, изобразив из себя мучеников в «изгнании».

Кстати, совершенно отвратительны все эти заигрывания с образом белой эмиграции начала прошлого века. Те люди - вроде Газданова и Шаляпина - уезжали из России совсем по другим причинам и говорили оттуда совсем иные вещи. Да и масштаб у них принципиально иной.

В одной из своих заметок Салтыков-Щедрин привел текст телеграммы, отправленной из Ниццы матерью, поздравлявшей сына с получением чина коллежского советника: «Преисполнена гордости. Благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия».

Согласитесь, это «продавай Россию, продавай быстро» звучит эпично, въедается в мозг.

Я вспоминаю его каждый раз, когда, например, вижу очередного беглого российского персонажа, обиженно вещающего из-за границы. Один из самых ярких - это, конечно же, Евгений Чичваркин*. Не стану сосредотачиваться на его личности, ибо «имя им легион». Замечу лишь, что долгое время из Евгения* пытались слепить выдающегося оппозиционера и политика. На самом деле Чичваркин* - это только о деньгах и ни о чем более. Какая там политика? Это он подтвердил в недавнем интервью, заявив следующее: «Если бы, опять-таки, если бы у меня была другая политическая публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы все продать и поехать в Москву. И строить там туристическую деревню для внутреннего туризма, который прет изо всех ушей».

Безусловно, будь такая возможность, то, уверен, Евгений* быстро бы изменил свою политическую позицию, которой, если откровенно, у него никогда не было и априори быть не могло. Однако слишком многое им наговорено, сделано, слишком часто и плотно он контактировал не с теми людьми.

А потому вернуться в Россию для него невозможно - и станем надеяться, что так будет всегда. Дело тут не в политике, а сугубо в том, как относится Чичваркин* и такие же «легионеры», как он, к России и русским.

Далее - прямая речь.

Одно дело критиковать здраво, а другое - говорить прогорклые банальности из методичек. Для чего нам такие? В заключение могу сказать то, что говорил много раз: нам в России после СВО нужны новые герои - и в бизнесе, и в культуре, и в медиа. От прежних давно откровенно воротит.

Россия Запад Бизнес Деньги Иноагенты

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