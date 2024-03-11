Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России

В документе, в частности, уточнили правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.

Там же прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. Причем оплата его запрещается неденежными и заемными средствами.

Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей будет основанием для аннулирования лицензии по суду.

С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Им запретят занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков , или уже имеют ее.

Исключать из перечня будут через пять лет после внесения. Есть возможность досрочного исключения, например, по решению суда.