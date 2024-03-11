11 марта 2024, 17:31

Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин ужесточил требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Закон для повышения прозрачности их работы и усиления борьбы с нелегальным производством разместили на сайте официального опубликования правовых актов

В документе, в частности, уточнили правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.

Там же прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. Причем оплата его запрещается неденежными и заемными средствами.

Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей будет основанием для аннулирования лицензии по суду.

С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Им запретят занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков , или уже имеют ее.

Исключать из перечня будут через пять лет после внесения. Есть возможность досрочного исключения, например, по решению суда.

Алкоголь Россия Владимир Путин
11 марта 2024, 16:21
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Global Look Press
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Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные выхода премьеры. Соответствующий отчет опубликовали на портале Kinobusiness.com.

Как стало известно, с 7 по 10 марта экранизация романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина собрала 336 миллионов рублей.

Второе почетное место занял фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с выручкой 161,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.

Накануне Андреасян признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть „Евгения Онегина“. Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», - объяснил режиссер.

Ранее стала известна дата премьеры «Холопа-3».

Режиссер Фильмы Премьеры Россия
11 марта 2024, 16:05
«Телебалт» решил открыть завод в Ленобласти
РИА «Новости»
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Производившая в Калининградской области телевизоры Hyundai, BBK, Toshiba компания «Телебалт» в 2024 году перенесет завод в Ленинградскую область. Об этом сообщили три источника «Коммерсанта».

Собеседник издания заявил, что в 2022 году компания остановила сборку продукции из-за проблем с логистикой и увеличения себестоимости. Владелец «Телебалт» подтвердил, что сейчас предприятие не выпускает телевизоры.

До этого компании размещали в Калининградской области контрактные производства из-за налоговых льгот и удобной логистики. Но после закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным путем поставки стал морской.

Власти Ленобласти отметили, что запрос о создании производства в регионе не поступал. При этом в правительстве подчеркнули, что в области формируют привлекательный инвестиционный климат. В регионе будут рады новым проектам, добавили власти.

Ранее в Ленобласти запустили завод по переработке пластика. Из него будут делать гранулы, которые идут в производство битума, пленки, теплоизоляции и других стройматериалов.

Ленинградская область Россия
11 марта 2024, 14:59
Экс-кандидат в президенты России призналась в организации «магических убийств»
РИА «Новости»
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Блогер-визажист и бывший кандидат в президенты России Рада Русских заявила, что два года назад заказала «магическое убийство», чтобы наказать своих обидчиков. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. Магией можно все что угодно решить», - сообщила Русских.

По ее словам, в Мексике блогершу атаковала пара русских, называющих себя «шаманами». Попытки наказать их на месте не увенчались успехом, однако ситуация разрешилась в России. Русских заявила, что в специализированном «магическом отделе» она сделала заказ на месть против нападавших.

Через две недели после этого в подвале дома, принадлежащего обидевшим ее «шаманам», обнаружили тело миллиардера и экс-топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина.

Раду Русских уже назвали самым экстравагантным кандидатом в президенты России. Помимо политики, девушку интересуют уколы красоты и магия. О своих мотивах бороться за право возглавлять государство визажист из Екатеринбурга Рада Русских рассказала в интервью «360».

Убийства Ксения Собчак Интервью
11 марта 2024, 14:09
Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами
РИА «Новости»
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Актер Станислав Садальский высказался в защиту певицы Аллы Пугачевой после предложения некоторых депутатов объявить ее иностранным агентом. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях.

Комментарий Садальского, в частности, касался депутата Госдумы Алексея Журавлева. Именно он выступил с предложением присвоить Пугачевой статус иноагента, чтобы ограничить ей возможность получать доход от авторских прав в России. Актер отметил, что депутат слишком уж часто появляется на телеэкранах.

«Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» - предложил Садальский.

Однако предложение Журавлева поддержали активисты ФПБК. Некоторые российские звезды объявили Пугачевой бойкот. На днях певица оскорбила Стаса Михайлова , который заявил, что сбежавшие из России звезды приползут на коленях обратно и будут целовать ноги.

Депутаты Россия Алла Пугачева Актеры Телевидение

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