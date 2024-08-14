14 августа 2024, 18:39

Требовала сперму. В Ленобласти учительница пять лет преследовала школьника

РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти преследовала бывшего ученика, чтобы родить от него ребенка. Женщина уговаривала 17-летнего подростка сдать свою сперму, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летняя учительница преподавала у него математику в школе во Всеволожском районе. Потом семья переехала в Санкт-Петербург. Когда мальчик перевелся в другую школу, педагог начала его активно преследовать.

Школьник рассказал, что в шестом классе поставил лайк на видео учительницы в соцсетях. После этого она решила, что ученик в нее влюбился.

Женщина часто писала подростку, интересуясь его делами, и отправляла открытки на каждый праздник. А когда тот перешел в девятый класс, заявила, что хочет от него ребенка. Школьник заблокировал учительницу, и она начала атаковать его с фейковых аккаунтов.

В январе женщина стала убеждать юношу стать донором спермы, потому что мечтала родить от него ребенка. В августе учительница пришла домой к семье одиннадцатиклассника и ждала его у подъезда. Родители подростка решили обратиться в полицию.

Сейчас с преподавательницей работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Развратные действия».

Ранее в Ленобласти арестовали 25-летнюю учительницу. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Педагог давала ему трогать свою грудь, целовала и гладила по интимным местам.

Дети Школы Женщины Школьники
14 августа 2024, 18:37
Фонд имени Конрада Аденауэра признали нежелательным в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций Фонд имени Конрада Аденауэра, его деятельность на территории России признали нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций «За вашу и нашу свободу», «Россия за решеткой», «Культурус» и Фонд MRR.

На сайте ведомства говорится, что Фонд имени Конрада Аденауэра зарегистрирован как некоммерческое объединение «Фонд им. Конрада Аденауэра», Russland hinter gittern e. V. («Россия за решеткой) и MRR-Fund gemeinn tzige UG (haftungsbeschr nkt) (Фонд MRR) указаны в качестве немецкий компаний.

Za va i a na i svobodu, z. s. («За вашу и нашу свободу») и Kulturus, z. s., указаны в качестве чешских организаций.

Россия
14 августа 2024, 18:23
Тысячи нарушений выявили в работе полиции Екатеринбурга
РИА «Новости»
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За первое полугодие 2024 года полиция Екатеринбурга допустили массу нарушений при регистрации сообщений о преступлениях. Об этом указали в отчете городской прокуратуры, который появился в распоряжении URA.RU.

«Показатели за шесть месяцев свидетельствуют о многочисленных нарушениях, допущенных органами полиции при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях», - говорится в документе.

Прокуроры за это время отменили 5902 необоснованных постановления об отказе в возбуждении дел. При этом за аналогичный период прошлого года незаконных отказов было больше - 6040.

По итогам прокурорской проверки 1314 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В работе 399 следователей свердловского СК и УМВД нашли 4361 нарушение. Их также привлекли к ответственности, отметило издание.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что руководство ведомства примет комплекс мер по устранению всех недостатков.

Работа Екатеринбург Полиция
14 августа 2024, 11:56
«У меня в голове пустота». Брат забравшей деньги Долиной курьерши не смог говорить о ней
РИА «Новости»
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Брат подозреваемой в мошенничестве Анжелы Цырульниковай отказался комментировать задержание родственницы. Об этом он заявил 360.ru.

Мужчина признался, что сейчас находится в подавленном состоянии, извинился и отказался давать комментарий по поводу задержания сестры.

«У меня в голове пустота…», - заявил собеседник издания.

Ранее муж задержанной рассказал, что они супругой стали жить раздельно после 20 лет брака по желанию самой Цырульниковой. Женщина забрала детей и съехала на съемную квартиру в Беляево. По словам мужчины, жена была порядочным человеком и мошенничеством никогда не занималась.

Цырульникову задержали в подмосковной Балашихе после того, как стало известно о ее предположительном участии в мошеннической схеме.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу Ларису Долину с апреля по июль, представляясь сотрудниками полиции. Они уговорили артистку отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Мошенничество
14 августа 2024, 11:48
Недовольный пассажир избил ребенка в автобусе в Находке
РИА «Новости»
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В Приморье начали проверку после избиения ребенка в автобусе. ЧП произошло в Находке, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверку организовали после публикации в социальной сети. Автор поста рассказал, как мужчина, недовольным поведением ребенка, избил его в салоне автобуса № 2.

«Мужчина воспользовался малозначительным поводом, выражая недовольство поведением несовершеннолетнего, нанес мальчику удары рукой по лицу и голове, причинив телесные повреждения», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Казани уроженец Таджикистана избил подростка на улице. По словам матери пострадавшего, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний юноша и начал оскорблять. В случившемся также разбираются правоохранители.

Автобусы Избиения

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