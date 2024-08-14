Требовала сперму. В Ленобласти учительница пять лет преследовала школьника

По данным канала, 45-летняя учительница преподавала у него математику в школе во Всеволожском районе. Потом семья переехала в Санкт-Петербург. Когда мальчик перевелся в другую школу, педагог начала его активно преследовать.

Школьник рассказал, что в шестом классе поставил лайк на видео учительницы в соцсетях. После этого она решила, что ученик в нее влюбился.

Женщина часто писала подростку, интересуясь его делами, и отправляла открытки на каждый праздник. А когда тот перешел в девятый класс, заявила, что хочет от него ребенка. Школьник заблокировал учительницу, и она начала атаковать его с фейковых аккаунтов.

В январе женщина стала убеждать юношу стать донором спермы, потому что мечтала родить от него ребенка. В августе учительница пришла домой к семье одиннадцатиклассника и ждала его у подъезда. Родители подростка решили обратиться в полицию.

Сейчас с преподавательницей работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Развратные действия».

Ранее в Ленобласти арестовали 25-летнюю учительницу. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Педагог давала ему трогать свою грудь, целовала и гладила по интимным местам.