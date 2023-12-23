23 декабря 2023, 16:25

Трассы закрыли на курортах Сочи из-за шторма

РИА «Новости»
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Все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за обрушившегося на Сочи шторма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Курорт «Роза Хутор» засыпало снегом. Сейчас единственной работающей канатной дорогой осталась «Олимпия», она функционирует в разгрузочном режиме.

Для снижения нагрузки на трос, в ней уменьшили количество кабинок. Судя по кадрам, которые появились в группе «Горный курорт Роза Хутор» в «ВКонтакте» , в очереди к кабинками стоят сотни отдыхающих.

Похожая ситуация наблюдается в в горнолыжном курорте «Красная Поляна». Здесь закрыли все трассы, подъемники и канатные дороги. По данным канала, работу продолжили только зоны развлечения на ферме северных оленей.

Власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за непогоды 23 декабря. Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, в Сочи начались дожди, также вероятно выпадение снега.

Из-за обильных осадков и бокового ветра 19 самолетов отправили на запасные аэродромы Сочи. В Росавиации уточнили, что сочинский аэропорт работает по фактической погоде.

Сочи Шторм Погода
23 декабря 2023, 17:00
Миронов обратился к Кравцову из-за отмены елок в российских школах
РИА «Новости»
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Председатель политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня я направил свое обращение главе Минпросвещения Кравцову. Вы знаете, что не будет новогодних елок в некоторых школах в России? Если приехали в нашу страну, тогда уважайте наши традиции, а не только законы», - сказал Миронов в ходе съезда партии в пятницу.

По его словам, родители-мигранты возражали против проведения елок, аргументируя тем, что у них это «не принято».

Почти половина россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи. Отметить праздник на берегу океана запланировали всего лишь 8% опрошенных.

Председатель политической партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены проведения новогодних елок в учебных заведениях из-за пожеланий мигрантов-родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Праздники Школы Депутаты Россия Новый год Сергей Кравцов
23 декабря 2023, 15:33
Для участников «голой» вечеринки Ивлеевой потребовали кары. Запрос до власти донесут общественники
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Россияне массово возмутились фотографиями и видео участников «голой» вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Как рассказал «360» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, он получил огромное количество звонков, обращений и комментариев в YouTube-канале от недовольных людей.

Он добавил, что вместе с отсутствием поддержки звезды напрямую продвигали пропаганду ЛГБТ* и западную культуру, наплевав на законы, на свои звания и на страну.

«Когда выводят на сцену ******** (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.), когда они устраивают оргию и все это снимается, то здесь надо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, а не просто привлекать к административной ответственности», - призвал общественник.

Бородин отметил, что пока закон не предусматривает такого наказания, но если удастся доказать, что на вечеринке были наркотики и несовершеннолетние, то организатору вечеринки - блогеру Насте Ивлеевой - от ответственности не уйти.

Общественник подчеркнул, что в России есть звание народного учителя, который бы за появление на подобной вечеринке поплатился должностью. А артисты за хамское отношение к обществу и культуре от ответственности уходят, поэтому ситуацию нужно менять.

Непатриотичные звезды Руководитель ФПБК подчеркнул, что такое глумление в период спецоперации возмутило бойцов, которые находятся на передовой, а также их родственников.

«Люди просто не понимают, как это вообще можно смотреть. Потому что у них дети сражаются на передовых позициях. Мне ребята [из зоны спецоперации] тоже хотят ролик записать. Они мне уже сказали, что не понимают, за кого сражаются. Вот за этих ********* (людей нетрадиционной ориентации - прим. ред.)? Сделайте что-нибудь», - поделился Бородин.

Общественник добавил, что все появившиеся на «голой» вечеринке известные люди - лидеры общественного мнения. Но они не проявили никакого внимания к СВО.

Он добавил, что организованный общественниками протест уже поддержали общественные организации и депутаты Госдумы. Обычные россияне терпеть такое поведение не намерены, поэтому уже в ближайшем будущем можно ожидать принятия новых мер в отношении российских знаменитостей.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Недовольство Киркоровым Бородин подтвердил, что написал запрос в Министерство культуры на певца Филиппа Киркорова , который принял участие в вечеринке Ивлеевой. Появление артиста в полупрозрачном костюме общественник назвал пропагандой ЛГБТ*.

«Как можно иметь звание народного артиста и вот такие вещи вытворять? Прийти на тусовку в женском наряде. Так обычно девушки одеваются. Такой полупрозрачный костюм надеть. Это просто плевок в наше общество», - заявил Бородин.

Он добавил, что от обращения в Министерство ничего не ждет. Общественник пояснил, что уже связался с ведомством и узнал, что никакого аналога комитета Госдумы по этике там нет. Также ему заявили, что ресурсами для привлечения Киркорова к ответственности или лишению всех регалий и званий там нет.

Звездам указали на дверь Бородин напомнил, что среди участников вечеринки оказались известные люди с детьми. В качестве примера он привел журналиста Ксению Собчак «Кандидат в президенты, мать ребенка, беременна, насколько я знаю. Муж у нее [Константин Богомолов] занимает должность [художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной], мать [Людмила Нарусова] занимает должность в Совете Федерации. Зачем позорить себя, свою семью и родителей?» - задался вопросом глава ФПБК.

Он добавил, что также дети есть у Филиппа Киркорова, рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн). Все эти знаменитости тоже присоединились к шабашу.

Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 13:39
Россиян призвали подписать петицию с требованием проверить участников «голой» вечеринки Ивлеевой
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Петицию с требованием провести проверку московского клуба «Мутабор», а также всех участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой создал телеканал «Царьград». Журналисты обратились ко всем россиянам, кого возмутили скандальные фото и видео с мероприятия. Они подчеркнули, что осуждения от известных медиаперсон ничтожно мало, поэтому необходимо участие всех неравнодушных. Подписать петицию можно на сайте телеканала.

Все собранные подписи редакция пообещала передать в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

«Мы - простые люди, у которых болит душа за Родину, - не можем промолчать. Вместе мы добьемся справедливости», - указали в сообщении.

В список требований авторы петиции включили немедленную проверку руководителей клуба «Мутабор» на пропаганду ЛГБТ* и соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении. А фото и видеоматериалов, снятых во время вечеринки Ивлеевой, - на пропаганду нетрадиционных отношений.

Специалисты должны изучить все социальные сети и Telegram-каналы участников мероприятия, а также их партнеров на пропаганду ЛГБТ*.

Организаторов «голой» вечеринки необходимо проверить на законность получения доходов от мероприятия, а также на уклонение от уплаты налогов.

Также авторы петиции призвали организации отказаться от сотрудничества с участниками «голой» вечеринки, в том числе в рамках новогодних мероприятий.

На момент написания материала, по данным сайта телеканала, свои подписи оставили более 139 тысяч человек. Личных данных подписантов авторы петиции не раскрыли.

Скандальная вечерника Прошедшая в московском клубе «Мутабор» закрытая вечеринка Насти Ивлеевой возмутила общественников и политиков скандальными кадрами. Главным условием посещения мероприятия стал дресс-код - минимально количество одежды и максимальная обнаженность. После начавшегося скандала сотрудники правоохранительных органов провели обыски в «Мутаборе» и забрали видео с камер наблюдения.

Пока по жалобам к ответственности привлекли только рэпера VACÍO , на котором из одежды был только носок на гениталиях. Суд отправил артиста под арест на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

По последнему обвинению артист своей вины не признал, заявив, что интересуется только девушками. В итоге он записал покаянное видео, в котором принес извинения всем, кого оскорбил его внешний вид.

К заявлениям на участников «голой» вечеринки присоединился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он направил в Министерство культуры жалобу на появление в клубе «Мутабор» певца Филиппа Киркорова в неподобающем наряде и потребовал лишить его звания народного артиста.

В беседе с «360» общественник не исключил, что ответственность за вечеринку понесет и организатор «шабаша» блогер Настя Ивлеева.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Петиции Россия Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 13:09
Пошлины на ввоз куриного мяса отменили в России
РИА «Новости»
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В России на год отменили ввозные таможенные пошли на замороженное куриное мясо до 140 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Меру в правительстве объяснили стремлением нарастить предложение товара на внутреннем рынке и поддержать стабильные цены на продукцию.

Норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмин утвердил порядок выдачи документов импортерам для беспошлинного ввоза продукции, этим займется Министерство сельского хозяйства. На своем официальном сайте ведомство откроет раздел с данными об объемах продукции, на которые предоставят тарифную льготу.

Вопрос о росте стоимости куриного мяса и яиц поднимали на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что подорожание связано со сбоем работы правительства и заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Еда Сельское хозяйство Пошлины Правительство РФ

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