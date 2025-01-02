«Трансляция суеверий». В Госдуме призвали СМИ бороться с магами и гадалками
Российским СМИ нужно рассказывать о достижениях науки и культуры, образовательных проектах, а не транслировать предсказания гадалок и астрологов. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.
Парламентарий напомнил, что сейчас век научного прогресса и технологий, поэтому именно подобный контент будет полезен и повысит уровень доверия аудитории к СМИ. Чернышов добавил, что направит обращение руководству крупнейших изданий.
Депутат назвал шарлатанами магов, гадалок, астрологов и шаманов. По его мнению, они «эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки». Они никак не могут повлиять на судьбу людей, изменить жизненные обстоятельства.
«Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости граждан», - подчеркнул он.
Ранее астролог Руслана Краснова рассказала, что в первые дни нового года людей, родившихся в год Дракона, ждут значительные перемены в жизни , а у появившихся на свет в год Тигра - большие шансы на успех.