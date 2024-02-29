Трансляция послания Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

Педиатра и автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Об этом стало известно из базы судов города Москвы.

Врача признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды. Бутрию вынесли приговор еще 22 февраля. Его адвокат обжаловал решение суда, но последний отклонил апелляцию. Бутрия не выпустили из спецприемника.

Педиатр дал интервью почти год назад, но его заявления привлекли внимание силовиков в конце 2023 года. Они обратились в прокуратуру, где решили, что врач проявил неуважение к коллегам-патриотам своей антивоенной позицией.

«Высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку - „врачи, разделяющие ценности российского общества“», - говорится в решении суда.

Ранее бывшего заместителя главврача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере, приговорив к восьми годам колонии строгого режима и штрафу на более чем 12,6 миллиона рублей.

*Признана иноагентом на территории России.