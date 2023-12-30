30 декабря 2023, 19:57

«Трагическая гибель». Глава католиков РФ выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

РИА «Новости»
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Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на странице Архиепархии Божией Матери в Москве в соцсети «ВКонтакте».

Пецци сообщил, что с глубокой скорбью узнал о гибели отца Владимира Легойды.

«Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких», - написал он.

Ранее соболезнования семье убитого направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, а его гибель стала трагическим событием.

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе. СК предъявил обвинение в убийстве 25-летнему жителю Московской области. Сам подозреваемый признал свою вину.

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на странице Архиепархии Божией Матери в Москве в соцсети «ВКонтакте».

Убийства Россия
30 декабря 2023, 20:02
Экс-председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков умер в Москве
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В Москве скончался бывший председатель Счетной палаты России и экс-глава Верховного Совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков. Ему было 82 года, сообщил руководитель региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович», - сообщил он перед началом заседания правительства КБР.

Коков уточнил, что Кармоков умер в московской больнице. Глава региона поручил создать специальную комиссию, чтобы она занялась организацией его похорон и решила вопрос с транспортировкой тела в Кабардино-Балкарию.

Кармоков руководил Верховным Советом Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы. В 1994-м заступил на должность председателя Счетной палаты РФ, а также представлял в Совете Федерации парламент КБР. Был депутатом Госдумы и советником главы Кабардино-Балкарии.

Россия Москва 2023
30 декабря 2023, 19:13
«Предательство!» Уголовное дело возбудили против сбежавших из России супругов-фехтовальщиков
Pxhere
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Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина и женщина работали в Росгвардии, но самовольно оставили службу. После молодых людей уволили.

В отношении беглецов возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

«Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!» - заявил депутат.

Как отметил Хинштейн, супруги работали тренерами в Калифорнии, а затем один из них выступил на американском турнире по фехтованию. Мужчина публично осудил Россию, как того требовали местные правила.

Фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре , после того как они переехали в Соединенные Штаты. Супруги были военнообязанными. За нарушение закона им грозит до 10 лет тюрьмы.

При этом мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказывала, что сын хотел уволиться из Росгвардии, но ему отказали. Более того, по словам Елены, у молодого человека было разрешение на выезд из страны от Минспорта.

Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале , что мужчина и женщина работали в Росгвардии, но самовольно оставили службу. После молодых людей уволили.

США Уголовное дело Депутаты Россия
30 декабря 2023, 18:18
Дракона из навоза создали в Якутии
Freepik
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Житель Якутии Иван Боппосов изготовил из навоза фигуру дракона — символа 2024 года — возле своего дома в поселке Уолба. На работу ушло две недели, сообщил Telegram-канал «НВК Саха».

Скульптуру изготовили таким образом, что ее можно использовать и как емкость для мусора.

В последние 12 лет навозные статуи символа года создавал брат Ивана, Михаил Боппосов. Например, в прошлом году он вылепил двухметрового зайца, а годом раньше - двух тигров и трех львят.

Но в конце ноября 2023 года стало известно, что скульптор тяжело болен - у него еще в 2021 году нашли выявили рак. В конце прошлого месяца в местном Центре народного творчества сообщали, что Боппосов обследуется в больнице и еще не начинал работу над символом наступающего года. Впрочем, скульптор объяснил изданию «Безформата» , что причина не в болезни, а в том, что он уже создал все 12 существующих символов года и закончил цикл.

СМИ предполагали, что навозного символа года уже не будет. Однако творческую эстафету принял брат скульптора.

Житель Якутии Иван Боппосов изготовил из навоза фигуру дракона - символа 2024 года - возле своего дома в поселке Уолба. На работу ушло две недели, сообщил Telegram-канал «НВК Саха».

Якутия Болезни Новый год Мусор
30 декабря 2023, 16:45
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, его гибель стала трагическим событием. Патриарх напомнил, что сын покойного Владимир твердо и последовательно продолжает отстаивать позицию церкви в медиапространстве.

«Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату», - добавил глава РПЦ.

Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. По версии следствия, на пожилого мужчину напали с холодным оружием. По подозрению в убийстве правоохранители задержали жителя Московской области. На допросе 25-летний мужчина признался , что 29 декабря украл у пенсионера 100 тысяч рублей и убил его.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Убийства РПЦ Патриарх Кирилл

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