«Трагическая гибель». Глава католиков РФ выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

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Пецци сообщил, что с глубокой скорбью узнал о гибели отца Владимира Легойды.

«Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких», - написал он.

Ранее соболезнования семье убитого направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, а его гибель стала трагическим событием.

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе. СК предъявил обвинение в убийстве 25-летнему жителю Московской области. Сам подозреваемый признал свою вину.

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на странице Архиепархии Божией Матери в Москве в соцсети «ВКонтакте».