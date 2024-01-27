Участником мероприятия также стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.

«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов, их жертвенный путь к Великой Победе», - подчеркнул Путин.

Российский и белорусский лидеры приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президенты возложили букеты красных роз к Вечному огню.

Также Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где с первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали численно превосходящие силы противника.

Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме , посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.