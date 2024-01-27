27 января 2024, 19:14

Трагедия Ленинграда навсегда останется в истории России — Путин

Пресс-служба Кремля
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Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Участником мероприятия также стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.

«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов, их жертвенный путь к Великой Победе», - подчеркнул Путин.

Российский и белорусский лидеры приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президенты возложили букеты красных роз к Вечному огню.

Также Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где с первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали численно превосходящие силы противника.

Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме , посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Россия История Владимир Путин Блокада Ленинграда
27 января 2024, 19:39
Путин заявил о намерении России бросить все силы на искоренение нацизма
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Россия предпримет все усилия для окончательного истребления нацизма. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что миллионы людей на всей планете стремятся к настоящей свободе, безопасности и миру, и остановить их невозможно.

«Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что агрессия, с которой столкнулась Россия, подтвердила, что нацизм не был полностью изжит после окончания Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что блокада Ленинграда - самый страшный пример массового убийства советских граждан.

Владимир Путин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 18:33
Актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни
Unsplash
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Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке, где она служила с 1991 года. Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким.

«Она была одной <…> из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», - отметили в театре.

Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания с Молчановой сообщат позже.

Ее уход из жизни стал большим ударом и для поклонников.

«Уходят наши… Светлая память актрисе», - прокомментировал один из комментаторов публикацию о смерти Веры Молчановой.

Молчанова наиболее известна зрителю по сериалам «След» и «Карпов». В кино актриса дебютировала в 1967 году, сыграв роль Анны Якимовой в биографической исторической драме «Софья Перовская». Всего на ее счету более 20 работ. Театральную карьеру Вера Молчанова начала с 1962 года.

Сериалы Кино Работа Театры
27 января 2024, 18:11
Путин заявил, что в Европе русофобия продвигается как официальная политика
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Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного памяти мирных жителей СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного памяти мирных жителей СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей», - сказал он.

Он добавил, что в государствах Прибалтики тысячи людей становятся жертвами травли, им отказывают в элементарных правах и нарекают «недолюдьми».

По словам российского лидера, украинский режим прославляет пособников Гитлера, использует террор против всех неугодных.

«Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», - сказал президент РФ.

Он также назвал преступления гитлеровцев карательными акциями. Они не имеют срока давности, их продолжат расследовать.

Европа Владимир Путин
27 января 2024, 18:01
Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню в деревне Зайцево в Ленобласти
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Белоруссии возложили букеты красных роз к Вечному огню и некоторое время молча постояли возле монумента. Путин назвал мемориальный комплекс символом памяти и долга. Он добавил, что Россия будет расследовать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и установит всех виновных.

«Всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, - посвящен мемориал, который мы открываем сегодня», - рассказал глава государства на торжественной церемонии.

Мемориал возвели в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы ВОВ на этой территории находились детские донорские концентрационные лагеря и лагеря для военнопленных.

Ранее Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке. Глава государства молча постоял у памятника и перекрестился.

СССР Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Великая Отечественная война

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