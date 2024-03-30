«Трагедия для всего мира». Министр посольства КНР заявил о единстве россиян после атаки на «Крокус»

Он подчеркнул, что в последние дни стал свидетелем проявления россиянами сплоченности и единства перед угрозой терроризма.

«Уверен, что справедливый и добрый народ мира с вами. Мы вместе с вами. Уверен, мы обязательно победим терроризм в мире», - подчеркнул дипломат.

Собеседник «360» напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин после нападения боевиков на концертный зал направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой заявил, что выступает против любых форм терроризма и осуждает любые атаки.

«Мы поддерживаем усилия российского правительства по поддержке национальной безопасности. Окончательная победа в борьбе принадлежит российскому народу», - подытожил Сунь Вэйдун.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» должен стать толчком для объединения всех стран , чтобы побороть терроризм. Она добавила, что после трагедии миллионы людей выразили солидарность с россиянами.