19 августа 2024, 18:24

«Торопятся с таким решением». Депутат — о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями

Читайте нас в: Google Новости

Закон, запрещающий переезжать мигрантам в Россию с семьями, может нанести вред стране. Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением», - заявила она.

Парламентарий пояснила, что, если трудовой мигрант соблюдает российские законы, добросовестно работает, то почему бы ему не разрешить перевезти в РФ семью и в дальнейшем продолжить работу.

По словам Бессараб, России сейчас нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие для низкоквалифицированного труда, на который, как правило не соглашаются россияне. По этой причине такие запреты могут лишь навредить.

Она напомнила, что мигрантов, нарушивших закон, в отдельных случаях выдворяют из страны даже с российским гражданством. В таких ситуациях уезжает вся семья.

«Поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», - заключила собеседница издания.

Ранее несколько депутатов от ЛДПР решили внести в Госдуму законопроект , который запретит трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свои семьи в РФ. Авторы инициативы подчеркнули, что ограничение коснется только низкоквалифицированных иностранцев.

Мигранты Законы Госдума РФ Депутаты
19 августа 2024, 14:51
«Спрос рождает предложение». Жителям Подмосковья объяснили подорожание аренды жилья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рост спроса на аренду привел к повышению цен на съемные квартиры. Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков рассказал 360.ru, сколько стоит арендовать жилье в Московской области.

Сразу в восьми регионах России аренда квартир подорожала на 12% - это связано с падением спроса на ипотеку. Не каждый может позволить себе жилищный кредит с высокими ставками.

«Спрос рождает предложение. <…> Люди переориентировались на аренду. <…> Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», - объяснил специалист.

По его словам, раньше квартиру в ближайшем Подмосковье можно было снять за 22-25 тысяч рублей. Теперь цены начинаются от 32-35 тысяч рублей.

«Если сейчас мы говорим о ближайшем Подмосковье, то есть прямо где-то за МКАДом, однушка там 35-37 тысяч рублей, то в отдаленных районах Подмосковья <…> однокомнатная квартира, если раньше она стоила в пределах 15-18 тысяч, то сейчас - в пределах 25-27 тысяч рублей», - добавил риелтор.

Эксперт рынка недвижимости Анатолий Пысин ранее предупредил желающих оформить ипотеку о том, что банк не считает социальные выплаты доходом. Финансовые организации оценивают доход клиента с учетом его расходной части.

Ипотека Покупки
19 августа 2024, 02:31
В России произошел сбой в работе Telegram
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сбой произошел в работе мобильного приложения Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву - 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге - 7%, Ярославская область - 3%, Московская область - 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.

Интернет Telegram Россия
18 августа 2024, 23:08
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в России. Об этом ТАСС сообщили их близкие родственники.

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты», - указали в сообщении.

В ближайшее время прах доставят из Швейцарии в Санкт-Петербург. Спортсменов захоронят на Волковском кладбище, ориентировочно, 11 сентября.

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии. За год до своей смерти фигурист завещал, чтобы его похороны прошли в России вместе с супругой Людмилой Белоусовой Спортсменка умерла в 2017 году, ее прах Протопопов хранил у себя дома.

Весной на центральной аллее Новодевичьего кладбища захоронили прах народного артиста России Александра Ширвиндта. Он умер в 89 лет.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Россия Швейцария
18 августа 2024, 18:27
Десяткам мигрантов в Москве вручили повестки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы совместно с представителями военного следственного отдела московского СК вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рейд прошел в хостелах, на овощной базе и автовокзале рядом со станцией метро «Щелковская». По результатам проверки мигрантам, недавно получившим российские паспорта, выписали повестки.

Ранее военные следователи совершили рейд на стройках и складах в Санкт-Петербурге , проверили документы у работников и вручили повестки тем, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

Также повестки о явке в военкомат в весенний призыв получили больше 100 мигрантов в Московской области. Уклонистов после выдачи документа забрали на сборные пункты для последующей отправки в войска.

Мигранты Москва

Новости по теме