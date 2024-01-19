19 января 2024, 10:46

Торговые автоматы с молочной продукцией установят в Москве

РИА «Новости»
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Права на размещение вендинговых автоматов для молочной продукции выставили на городские торги в трех районах Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, предприниматели смогут поучаствовать в открытых аукционах и получат право установить на севере, северо-востоке и северо-западе мегаполиса семь торговых автоматов с молочной продукцией.

«С ними [победителя торгов] подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля», - рассказал Пуртов.

В районе Отрадного появятся три автомата, а еще по одному в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгино и Южном Медведково. Их поместят рядом с многоэтажными жилыми домами и остановками общественного транспорта.

Помимо основной продукции в вендинговых автоматах могут быть сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные прохладительные напитки и другие товары.

Аукционы пройдут 7 февраля в онлайн-режиме. Чтобы стать участником мероприятия, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее на торги выставили дом купца Крупенникова в центре Москвы.

Торговля Москва
19 января 2024, 10:50
Штрафы за непристегнутые ремни предложили отменить в России
РИА «Новости»
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Штрафы за непристегнутые ремни безопасности для водителей необходимо временно отменить из-за несовершенства системы фотовидеофиксации. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труда и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов.

По его словам, водители зачастую получают штрафы лишь потому, что камера не может распознать ремень безопасности на фоне черной куртки.

Также парламентарий вспомнил резонансный случай, когда водитель из Балакова получил штраф в тысячу рублей за непристегнутый пакет на переднем сиденье.

«Такие случаи далеко не единичны. Водителям приходят штрафы за мнимую беседу по телефону или нарушение занесенной снегом дорожной разметки», - отметил Нилов.

Ранее стало известно, что водителям в России запретят превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Инициативу разработал Минтранс, ведомство предложило ввести поправки уже с 1 сентября 2024 года.

Штрафы Россия Водители
19 января 2024, 10:48
ЛГБТ — для ограничения рождаемости. Решение Верховного суда России о признании движения экстремистским попало в сеть
РИА «Новости»
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ЛГБТ-движение* создали в США для контроля над рождаемостью и продвижения нетрадиционных семейных отношений. Хотя его не зарегистрировали официально, в России насчитали 281 участника. Верховный суд заявил об этом в решении о признании движения экстремистским. Текст документа опубликовало информагентство «Свободные новости».

Судья Олег Нефедов на 19 страницах объяснил позицию Верховного суда России. Документ, по информации агентства, приобщили к одному из административных дел. В нем сослались на заключение Минюста о том, что движение ЛГБТ * зародилось в США в 1960-е годы, а в Россию пришло в 1984 году. По мнению специалистов, оно возникло как часть политики ограничения рождаемости. Американцы предлагали поощрять нетрадиционные семейные отношения.

«Публично декларируя в качестве задач борьбу за права ЛГБТ-сообщества*, борьбу с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-людей*, профилактику ВИЧ/СПИД и других заболеваний, движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», - заявил судья.

По его словам, незарегистрированное движение действовало на территории 60 регионов России, активное участие в нем принимал 281 человек. Верховный суд посчитал, что ЛГБТ-людей* объединяли использование феминитивов, общие интересы, схожий образ жизни.

ЛГБТ-движение* признали в России экстремистским в ноябре 2023 года. После этого силовики провели рейды в гей-клубах *, а россияне нашли признаки запрещенной пропаганды в клипах Сергея Лазарева , Филиппа Киркорова, Николая Баскова, группы «Танцы Минус» , комиксах издательства «Эксмо».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Суд ЛГБТ Экстремизм
19 января 2024, 10:43
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Новой Москве
РИА «Новости»
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Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Новой Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, станцию разместили на арендованном у города земельном участке.

«В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них. Она появилась в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра», - рассказал Гаман.

Индивидуальный предприниматель, который установил зарядку, закончил работу в декабре 2023 года. Новые объект популярен у посетителей ледового тренировочного центра: все, кто приезжает на тренировки или мероприятия на электромобилях, заряжают их там.

Для получения права на установку нужно обращаться с соответствующим заявлением и проектом в специальную межведомственную комиссию. Арендаторы направляют дополнительное соглашение в случае одобрения.

Ранее московская компания выпустила более 130 зарядных станций для электромобилей.

Электромобили ТиНАО Москва
19 января 2024, 10:38
Заслуженный артист России Шиленков умер в отеле в центре Москвы
РИА «Новости»
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Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова нашли мертвым в Москве. Его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отеле мужчина оказался на днях, но больше оттуда не выходил и не отвечал на стук в дверь. Сотрудники вызвали спецслужбы. Тело артиста нашли в ванной без признаков насилия.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Артист страдал сердечными заболеваниями и гипертонией из-за лишнего веса. Кроме того, у него были проблемы с печенью.

Михаил Шиленков был солистом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. 27 января он должен был выступать в столичной государственной академической филармонии.

Москва

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