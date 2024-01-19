Торговые автоматы с молочной продукцией установят в Москве

По его словам, предприниматели смогут поучаствовать в открытых аукционах и получат право установить на севере, северо-востоке и северо-западе мегаполиса семь торговых автоматов с молочной продукцией.

«С ними [победителя торгов] подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля», - рассказал Пуртов.

В районе Отрадного появятся три автомата, а еще по одному в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгино и Южном Медведково. Их поместят рядом с многоэтажными жилыми домами и остановками общественного транспорта.

Помимо основной продукции в вендинговых автоматах могут быть сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные прохладительные напитки и другие товары.

Аукционы пройдут 7 февраля в онлайн-режиме. Чтобы стать участником мероприятия, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее на торги выставили дом купца Крупенникова в центре Москвы.