14 марта 2024, 11:26

Торговая сеть в России останется без Alpen Gold

Global Look Press
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Крупный мировой производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Наши партнеры в результате переговоров отказались от поставок по предложенным закупочным ценам, которые могли стать выгодными для покупателей», - отметили в пресс-службе.

Таким образом, в «Ленту» перестанут завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.

Mondelez International является одним из самых крупных производителей продуктов питания и кондитерских изделий в мире со штаб-квартирой в Иллинойсе. Среди наиболее известных брендов корпорации - жевательная резинка Dirol, печенье Oreo, шоколад Alpen Gold и Milka.

В марте 2022 года Mondelez International объявила о сокращении инвестиционной и рекламной деятельности в России.

Питание Россия Магазины Продукты
14 марта 2024, 09:29
Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась в 89 лет
РИА «Новости»
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Руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом «360» сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

По словам Бурьяновой, Касаткиной не стало поздним вечером 13 марта.

«Ей стало плохо, отвезли в клинику Склифосовского. Она скоропостижно скончалась в 22:20, вот так все случилось. Когда будут похороны мы еще не знаем, еще не обсуждали. В июне у нее должен был быть юбилей, 90-летие. Собирались праздновать широко, всем миром. Она была жемчужиной русского балета», - поделилась собеседница.

Точную причину смерти артистки она не назвала. Помощница добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Наталия Касаткина - москвичка, она окончила Московское хореографическое училище, после чего танцевала в Большом театре. В шестидесятых артистка стала работать балетмейстером и сценаристом. С 1977 года вместе со своим мужем Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет». Звание народной артистки ей присвоили в 1984 году.

В декабре в Киеве умерла народная артистка СССР, балерина Татьяна Таякина.

Театры
14 марта 2024, 08:34
Россиян спросили о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам
РИА «Новости»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Мнением пользователей он поинтересовался в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».

На момент написания новости в опросе приняли участие 16,2 тысячи человек. Большинство из них (90%) проголосовали за введение такого запрета. Отрицательно ответили 7% респондентов, еще 3% выбрали вариант «все равно».

В начале марта спикер Госдумы обращал внимание на эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций», - отметил он.

Тогда Володин также обратил внимание на поступающие предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией ВС России.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», - подчеркнул политик.

Госдума РФ Музыка Литература Иноагенты Шоу-бизнес
14 марта 2024, 03:16
Новгородского фермера накажут за издевательство над коровами
Freepik
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Новгородский фермер содержала коров в большом количестве навоза. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Видео, в котором корова и теленок на ферме по шею утопают в навозе, опубликовали в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». По словам автора поста, в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и гибнет. После этого природоохранная прокуратура области назначила проверку.

Выяснилось, что на ферме разводят крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации неоднократно выезжали в коровник из-за нарушений. Глава хозяйства их не устраняла.

При обследовании фермы специалисты обнаружили большое количество неубранного навоза. По итогам проверки будут приняты жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности, указали в ведомстве.

В Хакасии ранее подростки жестоко убили собаку , издевательства они снимали на видео.

Животные Фермеры
14 марта 2024, 01:56
Популярный педиатр покинул Россию после ареста
Freepik
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Известный педиатр и автор блога «Записки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России, забрав собой жену и сына. Об этом сообщило издание РБК.

Авторы статьи изучили публикации Бутрия в социальных сетях и пришли к выводу, что решение об отъезде он принял сразу после отбывания ареста.

В феврале Хамовнический суд Москвы арестовал врача на 10 суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, позже ему дали понять, что на этом дело не закончится.

Сейчас доктор планирует консультировать пациентов в удаленном формате и заниматься просветительскими проектами. На его блог в Telegram подписаны 117 тысяч пользователей, во «ВКонтакте» - более 230 тысяч.

Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Его признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.

*Признана иноагентом на территории России.

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