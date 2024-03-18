Топ-менеджер ЧЭМК умер прямо на работе

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«Каримов находился на работе. Внезапно ему стало плохо, и он упал», - сказал собеседник издания.

По словам источника, Каримов скончался до приезда врачей. Предварительной причиной смерти топ-менеджера ЧЭМК назвали сердечный приступ.

Сайт 74.ru сообщил, что информацию о смерти заместителя гендиректора подтвердили в пресс-службе комбината.

Каримову было 76 лет, он возглавлял службу безопасности предприятия. Заместитель гендиректора ЧЭМК долго работал в МВД, занимал должность начальника следственного управления по борьбе с организованной преступностью Челябинской области. Он вышел в отставку в звании полковника юстиции.

В начале марта источник РБК сообщил, что ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, могут передать Ростеху. Владелец комбината и его жена подали апелляцию на решение суда о передаче промышленной группы государству.