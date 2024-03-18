18 марта 2024, 17:50

Топ-менеджер ЧЭМК умер прямо на работе

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Заместитель генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Федор Каримов умер прямо на работе 18 марта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник на предприятии.

«Каримов находился на работе. Внезапно ему стало плохо, и он упал», - сказал собеседник издания.

По словам источника, Каримов скончался до приезда врачей. Предварительной причиной смерти топ-менеджера ЧЭМК назвали сердечный приступ.

Сайт 74.ru сообщил, что информацию о смерти заместителя гендиректора подтвердили в пресс-службе комбината.

Каримову было 76 лет, он возглавлял службу безопасности предприятия. Заместитель гендиректора ЧЭМК долго работал в МВД, занимал должность начальника следственного управления по борьбе с организованной преступностью Челябинской области. Он вышел в отставку в звании полковника юстиции.

В начале марта источник РБК сообщил, что ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, могут передать Ростеху. Владелец комбината и его жена подали апелляцию на решение суда о передаче промышленной группы государству.

Челябинск Промышленность
18 марта 2024, 17:44
Пенсионерку отпустили домой после попытки помешать выборам в Москве
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Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в судебной инстанции.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании <…> меры пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в суде.

Пожилой женщине предъявили обвинение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Пенсионерку решили отпустить домой из-за преклонного возраста и наличия онкологического заболевания.

Сама обвиняемая признала вину, раскаялась и заявила о намерении помогать расследованию. В суде не уточнили, какие именно действия вменили пенсионерке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За голосованием следили более тысячи представителей различных партий.

Суд Аресты Выборы Выборы президента — 2024 Москва
18 марта 2024, 17:13
Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида
РИА «Новости»
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Блокада Ленинграда и другие зверские злодеяния Третьего рейха на территории СССР были актами геноцида, и Россия требует от Германии официального признания этого факта. Нота посольства России в Германии, переданная МИД РФ, оказалась в распоряжении РИА «Новости».

В документе отметили, что Россия ознакомилась с заявлением МИД от 27 января 2024 года к 80-летию снятия блокады Ленинграда, подтверждающим историческую ответственность Германии за одно из наиболее страшных преступлений против человечности.

«Российская сторона рассматривает блокаду Ленинграда и другие зверские злодеяния Третьего рейха на территории СССР как акты геноцида народов Советского Союза <…> и настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», - указали в ноте.

Позиция России закреплена в решении Санкт-Петербургского горсуда от 2022 года и заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года. Однако подход немецкой стороны к вопросу носит «противоречивый характер», указали в документе. При этом Германия уже признала проявлением геноцида свои преступления в эпоху колониализма.

В январе президент России Владимир Путин отметил, что нацизм не удалось полностью изжить после окончания Великой Отечественной войны - об этом, по его мнению, свидетельствует нынешняя агрессия против страны.

Германия СССР Преступления Россия МИД РФ Блокада Ленинграда
18 марта 2024, 16:46
Навальная оторвалась от Родины и перестала чувствовать ее пульс — Кремль
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Очень многие люди оторвались от Родины и перестали чувствовать пульс страны. К ним относится вдова блогера Алексея Навального Юлия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не так.

Навальная написала колонку в The Washington Post и призвала не признавать итоги президентских выборов в России. По словам Пескова, даже уважаемые СМИ иногда публикуют материалы весьма низкого качества. В Кремле их не читают.

Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. Он ушел из жизни своей смертью , отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Кремль Дмитрий Песков Россия Алексей Навальный
18 марта 2024, 16:26
Последнюю волю Александра Ширвиндта огласил Театр Сатиры
РИА «Новости»
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Театр сатиры уберет из репертуара спектакль «Где мы?!..», в котором играл народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Такова была последняя воля артиста, сообщил сайт kp.ru.

«К сожалению, спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», - процитировало издание художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем.

В понедельник, 18 марта, возле Театра сатиры собрались желающие проводить в последний путь артиста. Траурная церемония началась в 13:00.

Урну с прахом актера захоронят на Новодевичьем кладбище.

Театры Актеры

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