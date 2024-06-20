20 июня 2024, 10:37

Тонкая игра природных факторов. Синоптик оценил вероятность смерча в Москве 20 июня

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Такое природное явление, как смерчи, предсказать с высокой точностью крайне трудно, заявил в беседе с 360.ru синоптик Александр Шувалов. По оценке специалиста, вероятность смерча в столице и Подмосковье 20 июня составляет 10-20%.

«Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе», - пояснил он.

В столичном регионе условия для образования смерча в определенной степени есть. Но вероятность действительно невысока. Составляет она 10-20%, указал собеседник 360.ru.

Более высокая вероятность смерчей - от 30 до 40% - к северо-востоку от Москвы в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины.

Шувалов отметил, что ранее в Москве уже бывали смерчи - в 1904 году такое природное явление затронуло столицу. Порожденные им разрушения описывал в том числе Владимир Гиляровский.

В 1998 году и 2012-м смерчи фиксировали в Подмосковье, добавил Шувалов. Но один из самых крупных и разрушительных - так называемый ивановский смерч - произошел 40 лет назад.

«Тогда было до 70 погибших и большие разрушения. „Ивановский“ смерч был наиболее заметный и разрушительный», - добавил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, однозначно можно говорить о сильных проливных дождях и грозах, указал синоптик. С 12:00 до 18:00 местами в Москве и области ожидается град, при грозе прогнозируется и шквалистое усиление ветра.

«А по смерчу нельзя сказать однозначно, потому что это очень тонкая игра факторов», - заключил специалист.

Погода Погода в Москве
20 июня 2024, 12:06
Песков раскрыл, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном собаки
РИА «Новости»
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Две охотничьи собаки редкой северокорейской породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, будут жить в Москве. Об этом в комментарии Life заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о кличках для новых питомцев пресс-секретарь президента уточнил, что пока Путин не дал им имена.

«Конечно, нет, когда бы он мог успеть», - ответил он.

Жить собаки, по словам Пескова, будут в Москве.

История породы пхунсан может насчитывать более шести столетий, отмечал в беседе с РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - подчеркнул эксперт.

Ким Чен Ын Дмитрий Песков Собаки Владимир Путин
20 июня 2024, 01:21
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Freepik
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Иностранцам могут запретить работать водителями такси по всей России. Обсудить такую инициативу предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Об этом сообщила «Российская газета».

Запрет на работу иностранцев в такси уже действует в 16 регионах России. По словам Удальцовой, эта мера показала свою эффективность. Например, в Челябинской области после введения такого запрета преступность снизилась на 40%.

Ранее фракция СРЗП предложила законопроект о запрете на работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе, в такси. Анастасия Удальцова выразила уверенность, что законопроект можно доработать и вернуться к нему.

В начале мая мигрантам запретили работать таксистами в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Прежде чем подписать постановление, губернатор провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов проголосовали 82% подписчиков. Роман Старовойт допустил, что в будущем запрет может распространиться и на другие отрасли экономики.

Мигранты Госдума РФ Запреты Россия Такси
19 июня 2024, 23:25
В МГМСУ прошли массовые задержания студентов
РИА «Новости»
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Учителей и студентов медико-стоматологического университета (МГМСУ) в Москве могли задержать по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщили, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», - отметили в сообщении.

По данным издания, в отдел полиции доставили около 20 человек. Силовики провели задержания в стенах вуза, а также на домашних адресах преподавателей и учеников. В ходе обысков была изъята техника и документы.

В 2022 году несколько студентов якобы взяли у других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы те сдали экзамены. В итоге это получилось не у всех.

Родителям одного из студентов стало известно о взяточничестве, и они обратились в полицию. Официального комментария об инциденте пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Задержания Мошенничество Студенты Полиция Москва
19 июня 2024, 22:58
Бастрыкин обратится к Воробьеву по проблеме трудовой миграции в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Подмосковья по вопросу незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Активисты из Котельников пожаловались на то, что мигранты в городском округе нарушают общественный порядок и правила дорожного движения, устраивают беспорядки, ведут себя агрессивно и организуют нелегальный бизнес.

Одним из источников проблемы в юго-восточной части Московской области жители назвали ТК «Садовод», в котором нарушается миграционное законодательство.

Бастрыкин признал, что ситуация с нелегальной миграцией в Подмосковье, в том числе в Котельниках, критическая. В регионе отмечается рост криминальной активности иностранцев. Глава СК поручил проверить работу следственного управления по региону в сфере противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, Бастрыкин выразил намерение обратиться к главе Московской области Андрею Воробьеву по проблеме трудовой миграции.

Мигранты Андрей Воробьев Россия Котельники Следственный комитет России

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