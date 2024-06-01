Толпы людей в Москве выстроились в огромные очереди для прощания с Заворотнюк

Заворотнюк похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Жизнь актрисы унесла тяжелая болезнь , от которой звезда телесериала «Моя прекрасная няня» страдала последние несколько лет. Артистка проходила экспериментальное лечение, но за две недели до смерти ее состояние резко ухудшилось.

Близкие рассказали, что она так ослабла и похудела, что ее трудно было узнать. Заворотнюк умерла в хосписе, за ней ухаживали родственники, а все годы болезни рядом с ней находился ее супруг Петр Чернышев.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что первый муж актрисы Олаф Шварцкопф отказался приехать на ее похороны. Он планировал проститься с бывшей супругой, но неожиданно передумал, сославшись на обстоятельства.

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк выстроились в длинные очереди, чтобы проститься с ней. Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве десятки человек ожидают возможности проводить артистку в последний путь.

Трансляцию с прощанием провел 360.ru.