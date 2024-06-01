01 июня 2024, 11:31

Толпы людей в Москве выстроились в огромные очереди для прощания с Заворотнюк

Телеканал «360»
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Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк выстроились в длинные очереди, чтобы проститься с ней. Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве десятки человек ожидают возможности проводить артистку в последний путь. Трансляцию с прощанием провел 360.ru.

Заворотнюк похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Жизнь актрисы унесла тяжелая болезнь , от которой звезда телесериала «Моя прекрасная няня» страдала последние несколько лет. Артистка проходила экспериментальное лечение, но за две недели до смерти ее состояние резко ухудшилось.

Близкие рассказали, что она так ослабла и похудела, что ее трудно было узнать. Заворотнюк умерла в хосписе, за ней ухаживали родственники, а все годы болезни рядом с ней находился ее супруг Петр Чернышев.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что первый муж актрисы Олаф Шварцкопф отказался приехать на ее похороны. Он планировал проститься с бывшей супругой, но неожиданно передумал, сославшись на обстоятельства.

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк выстроились в длинные очереди, чтобы проститься с ней. Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве десятки человек ожидают возможности проводить артистку в последний путь.

Трансляцию с прощанием провел 360.ru.

Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 13:16
«Студия театрального искусства» подтвердила смерть актера Липинского
Freepik
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Актер Дмитрий Липинский скончался на 35-м году жизни. Смерть артиста РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе Московского театра «Студия театрального искусства».

«Подтверждаю информацию», - сказала собеседница агентства.

Театр отменил спектакль «Мастер и Маргарита», в котором Липинский 1 июня должен был сыграть пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата.

Липинский не вышел 31 мая на работу и перестал отвечать на звонки. Мать актера предположила, что ему стало плохо. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь в жилище мужчины. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры. Причины смерти Липинского пока не известны.

Спасатели Театры Полиция Актеры
01 июня 2024, 12:51
Семья Заворотнюк не стала использовать для ее лечения спецпрепарат
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Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк не смогли воспользоваться лекарством, которое специально разработали для ее лечения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, супруг актрисы Петр Чернышев передал раковые клетки Заворотнюк в ИМБ имени Энгельгардта, чтобы из них выработали специальные вирусы, способные уничтожить опухоль.

Ученым вскоре удалось создать персональную «вакцину от рака» для актрисы, но ее решили не применять, так как не было необходимых документов, разрешающих ее использование.

Журналисты уточнили, что тогда нельзя было колоть препарат в больнице юридически из-за того, что он не прошел клинические испытания. Это стало большой проблемой для лечения актрисы, которая много времени проводила именно в клиниках.

Сердце актрисы Анастасии Заворотнюк перестало биться ночью 30 мая. Ее похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище. На прощание с артисткой приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 12:28
Работу фонда Джорджа Клуни захотели признать нежелательной в России
Global Look Press
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Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Об этом сообщили в Telegram-канале комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ.

Председатель комиссии Василий Пискарев пообещал, что Россия примет ответные меры на «подлые действия» американской неправительственной организации в отечественных журналистов. Он уточнил, что депутаты займутся вопросом о признании фонда нежелательным в России.

По словам парламентария, российский закон подразумевает методы противодействия незаконным ограничениям против российских журналистов и СМИ, и их могут применить как ответные меры.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила о «необходимости» арестовывать российских журналистов в Европе.

Журналистика Депутаты Актеры
01 июня 2024, 11:54
«Всенародная любовь». Авербух простился с Заворотнюк
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Российский фигурист Илья Авербух простился с умершей артисткой Анастасией Заворотнюк. В беседе с журналистами он отметил, что актриса добилась всенародной любви.

Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Старшая дочь знаменитости подтвердила смерть актрисы. Она пообещала, что запомнит мать счастливой и любящей. Толпы людей в Москве выстроились в огромные очереди для прощания со звездой «Моей прекрасной няни».

Авербух рассказал, что общался с Анастасией давно, но после того, как беда пришла в семью - не было возможности встречаться.

«Моя жизнь пересеклась с Настей в проекте „Ледниковый период“. Настя была прекрасной ведущей», - отметил он.

Фигурист рассказал, что ставил танец, где Перт Чернышев сделал предложение Заворотнюк.

«Я всегда это помню с теплом… Хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые сейчас буквально рекой идут попрощаться с Настей. Пожалуй, это главное, чего может добиться артист - вот такой всенародной любви. Дело не в количестве ролей, а в той любви, которую зритель чувствует», - заявил он.


Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк

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