Токаев направил православным казахстанцам поздравление с Рождеством

«Дорогие соотечественники! Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма», - говорится в обращении Токаева, опубликованном во вторник.

Глава государства отметил, что в Рождество сердца людей наполняются теплом и радостью. Православные верующие стремятся проявить заботу о близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, демонстрируя милосердие и сострадание.

Токаев подчеркнул, что православие играет значительную роль в укреплении единства и сплоченности казахстанского общества, способствуя продвижению таких ценностей, как патриотизм, созидательный труд и ответственность. Эти принципы, по его словам, являются основой общенациональной идентичности.

Президент выразил уверенность в том, что согласие и взаимопонимание в обществе останутся прочным фундаментом для устойчивого развития Казахстана.

«Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!» - завершил свое поздравление Токаев.