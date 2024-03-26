Точка возврата. Как в России могут снять мораторий на смертную казнь

Далее - прямая речь политолога.

Считаю, что практически 100%-ная поддержка общества для возвращения наказания через смертную казнь есть. Главное - не делать из этого шоу.

Смерть отморозка, нелюдя не должна быть зрелищным представлением. Достаточно просто сообщить: «Приговор приведен в исполнение». И все. Люди будут знать, что этих преступников больше нет.

Могут ли в России вернуть высшую меру наказания Возвращение смертной казни не только возможно - это уже давно необходимо сделать. Понятно, что есть множество нюансов, в том числе вероятность судебных ошибок. Все это, безусловно, должны учесть: например, можно ввести десятилетнюю отсрочку исполнения приговора суда.

Любят приводить в пример судебной ошибки историю с маньяком Андреем Чикатило. Должна разочаровать тех, кто носится с этой версией: персонажи, которых расстреляли вместо маньяка, тоже совершили страшные преступления. Просто, к сожалению, советская милиция решила на них повесить и нераскрытое тогда дело.

Еще один аргумент противников высшей меры наказания: «Закон обратной силы не имеет!» Вот только в актуальном Уголовном кодексе Российской Федерации по ряду статей смертная казнь предусмотрена. Например, в статье 105 «Убийство». То есть расстрелять террористов вполне законно.

Законно ли казнить террористов События в Crocus City Hall , на мой взгляд, могут стать последней каплей терпения общества. Преступники сознательно совершили страшное преступление, не укладывающееся в голове у здорового человека. Как террористы для себя обосновывали свои действия, почему они это сделали, я не понимаю.

Можно понять даже извращенную логику солдата-наемника. Но как выстрелить в упор в голову десятилетнему ребенку? Это невозможно осознать. Это преступление должно стать той точкой, когда законодательство пересмотрят.

Каждый раз, когда происходят некие страшные резонансные преступления, с виновными, причем совершившими умышленные преступления, общество гудит: «Ну расстреляйте же их! Зачем этим людям жить?» Впрочем, высшую меру нужно применять не только к маньякам и террористам.

Пора возвращаться к советской практике и вводить смертную казнь за особо крупные экономические, а также связанные с оборотом наркотиков преступления.

Возможно, для обывателей это звучит жутко, но иногда такие преступления влекут за собой больше жертв, чем убийства. Сами виновники множества смертей лично и не марают руки.