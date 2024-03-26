26 марта 2024, 16:01

Точка возврата. Как в России могут снять мораторий на смертную казнь

Global Look Press
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Страшный теракт в Crocus City Hall заставил Госдуму всерьез задуматься о возвращении смертной казни в России. Мнения народных избранников разделились. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в разговоре с «360» поддержала восстановление практики высшей меры наказания за особо тяжкие преступления. По ее мнению, большая часть общества будет согласна, нужно лишь решение Конституционного суда.

Далее - прямая речь политолога.

Считаю, что практически 100%-ная поддержка общества для возвращения наказания через смертную казнь есть. Главное - не делать из этого шоу.

Смерть отморозка, нелюдя не должна быть зрелищным представлением. Достаточно просто сообщить: «Приговор приведен в исполнение». И все. Люди будут знать, что этих преступников больше нет.

Могут ли в России вернуть высшую меру наказания Возвращение смертной казни не только возможно - это уже давно необходимо сделать. Понятно, что есть множество нюансов, в том числе вероятность судебных ошибок. Все это, безусловно, должны учесть: например, можно ввести десятилетнюю отсрочку исполнения приговора суда.

Любят приводить в пример судебной ошибки историю с маньяком Андреем Чикатило. Должна разочаровать тех, кто носится с этой версией: персонажи, которых расстреляли вместо маньяка, тоже совершили страшные преступления. Просто, к сожалению, советская милиция решила на них повесить и нераскрытое тогда дело.

Еще один аргумент противников высшей меры наказания: «Закон обратной силы не имеет!» Вот только в актуальном Уголовном кодексе Российской Федерации по ряду статей смертная казнь предусмотрена. Например, в статье 105 «Убийство». То есть расстрелять террористов вполне законно.

Законно ли казнить террористов События в Crocus City Hall , на мой взгляд, могут стать последней каплей терпения общества. Преступники сознательно совершили страшное преступление, не укладывающееся в голове у здорового человека. Как террористы для себя обосновывали свои действия, почему они это сделали, я не понимаю.

Можно понять даже извращенную логику солдата-наемника. Но как выстрелить в упор в голову десятилетнему ребенку? Это невозможно осознать. Это преступление должно стать той точкой, когда законодательство пересмотрят.

Каждый раз, когда происходят некие страшные резонансные преступления, с виновными, причем совершившими умышленные преступления, общество гудит: «Ну расстреляйте же их! Зачем этим людям жить?» Впрочем, высшую меру нужно применять не только к маньякам и террористам.

Пора возвращаться к советской практике и вводить смертную казнь за особо крупные экономические, а также связанные с оборотом наркотиков преступления.

Возможно, для обывателей это звучит жутко, но иногда такие преступления влекут за собой больше жертв, чем убийства. Сами виновники множества смертей лично и не марают руки.

Суд Законы Госдума РФ Преступления Смертная казнь Приговоры Россия
26 марта 2024, 19:15
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение России
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре страны. Об этом глава государства сказал на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

«Благодарю за служение великой культуре России и служение своему делу. И конечно, поздравляю вас с присуждением премии», - сказал он.

Путин отметил, что просветительская деятельность и искусство молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией гуманизма, вдохновения и подлинного творчества.

«Вы придаете новое звучание нашим важнейшим духовно-нравственным идеалам, традиционным ценностям, исторической памяти, любви к своему Отечеству и ответственности за его судьбу», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что надежные жизненные ориентиры молодежи являются залогом будущего России.

Кремль Россия Владимир Путин
26 марта 2024, 18:42
Голикова сообщила о стабилизации состояния крайне тяжелых пострадавших в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall показывает положительную динамику. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова привел ТАСС.

«Люди, которые находились в крайне тяжелом состоянии в первые дни, сейчас стабилизировались. Мы наблюдаем некоторую положительную динамику. Но все равно остались те, кто находится в крайне тяжелом состоянии», - заявила Голикова.

Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что медицинская служба оперативно мобилизовала силы для оказания помощи всем пострадавшим в теракте. По его словам, для этого в больницах есть все необходимое.

Согласно последней официальной информации, ранения в результате теракта получил 121 человек , самому младшему из них восемь лет. В больницах все еще находится 91 пострадавший, сообщали в Минздраве Подмосковья.

Больницы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 17:30
Суд отказал дочери Марка Захарова в авторских правах на произведения отца
Global Look Press
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Московский городской суд отказал актрисе Александре Захаровой, дочери режиссера Марка Захарова, в удовлетворении апелляционной жалобы в споре об авторских правах на произведения отца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В 2023 году актриса потребовала признать недействительными договоры ее отца с фирмами «Мкаяна» и «Кулиса». Тверской суд Москвы встал на сторону компаний и отказал в правах дочери на произведения отца. Тогда Захарова обратилась в Мосгорсуд.

Суду удалось установить, что режиссер еще при жизни отказался от исключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности. Сам он не оспаривал договоры и регулярно получал по ним выплаты.

Более того, срок исковой давности по заявленным актрисой требованиям истек. По этим причинам Мосгорсуд оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. После его смерти театру «Ленком», где он был художественным руководителем, присвоили имя режиссера.

Ранее шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал, что певица Алла Пугачева разрешила ему исполнять песни группы «Мираж». Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

Мосгорсуд Суд Режиссер Москва
26 марта 2024, 16:32
Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате теракта Crocus City Hall завершили. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Все дальнейшие работы будут производить с помощью техники.

В общей сложности сотрудники МЧС разобрали и вывезли свыше 900 кубометров конструкций. Многие из них приходилось разбирать вручную.

Завалы также обследовали с помощью специализированных робототехнических комплексов. В работах принимали участие кинологи с собаками из отрядов Центроспас и «Лидер».

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил ранее, что т еррористическая угроза в стране сохраняется.

Стрельба в Crocus City Hall

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