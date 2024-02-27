ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки»

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По информации канала, команда, ранее создавшая комедии «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все», уже начала работать над пародийной версией известного фильма Леонида Гайдая.

За креативное руководство проекта отвечают Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а за режиссуру - Миша Семичев и Роман Ким. В проекте примут участие множество знаменитостей, которые предстанут перед зрителями в необычных для себя ролях.

По сложившейся традиции, премьера мюзикла состоится 31 декабря 2024 года на ТНТ.

Ранее телеканал анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа». Об этом заявил гендиректор телеканала Аркадий Водахов. Впервые зрители увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Телеканал ТНТ готовит третий новогодний мюзикл. В этот раз ремейк снимут по советской кинокартине «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».