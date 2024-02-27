27 февраля 2024, 14:22

ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки»

РИА «Новости»
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Телеканал ТНТ готовит третий новогодний мюзикл. В этот раз ремейк снимут по советской кинокартине «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации канала, команда, ранее создавшая комедии «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все», уже начала работать над пародийной версией известного фильма Леонида Гайдая.

За креативное руководство проекта отвечают Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а за режиссуру - Миша Семичев и Роман Ким. В проекте примут участие множество знаменитостей, которые предстанут перед зрителями в необычных для себя ролях.

По сложившейся традиции, премьера мюзикла состоится 31 декабря 2024 года на ТНТ.

Ранее телеканал анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа». Об этом заявил гендиректор телеканала Аркадий Водахов. Впервые зрители увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Телеканал ТНТ готовит третий новогодний мюзикл. В этот раз ремейк снимут по советской кинокартине «Бриллиантовая рука», сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Кино Фильмы Премьеры
27 февраля 2024, 15:36
Суд обязал футболиста Сафонова выплачивать экс-супруге четверть доходов
Unsplash
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Суд обязал вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Футболист, указали в публикации, должен выплатить алименты на дочь с 18 января 2022 года. По некоторым данным, доход голкипера «Краснодара» может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

Бывшая возлюбленная обвиняла спортсмена в измене. Сначала футболист обратился в суд, чтобы забрать дочь себе и получать за нее алименты - 14 тысяч рублей. Его супруга в свою очередь подчеркнула, что муж пытался отобрать ребенка.

Недавно Никулинский суд Москвы постановил взыскать с вратаря Сафонова четверть дохода и оплатить задолженность алиментов за последние два года.

Ранее в распоряжение Kub Mash попал документ, в котором значится, что чистый оклад Сафонова в ФК «Краснодар» - 3,7 миллиона рублей, премия 3,5 миллиона рублей и бонусы 2,5 миллиона рублей.

Ранее нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон.

Суд Россия
27 февраля 2024, 15:00
Аналитики «МегаФона»: в Москве вырос интерес к локациям из «Мастера и Маргариты»
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Выход свежей экранизации «Мастера и Маргариты» вызвал новую волну интереса к главным местам событий романа. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет‑трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова.

Со дня премьеры, состоявшейся 25 января, трафик в местах из «Мастера и Маргариты» вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Уже на следующий день после выхода фильма спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением.

Главной точкой притяжения стала «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова. Ощутить дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в три раза больше поклонников знаменитого романа, чем даже в новогодние праздники.

Второе место занял дом Грибоедова, где в книге размещалось объединение литераторов МАССОЛИТ - эту локацию на Тверском бульваре посещали на 24% чаще. Сейчас в здании находится Литературный институт имени А. М. Горького.

На 22% чаще жители и гости Москвы гуляли в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это место стало третьим по популярности среди связанных с «Мастером и Маргаритой».

Также поклонники романа Булгакова прошлись по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня - Маргарита. Например, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. Примечательно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, не привлек внимания - в этой локации показатель трафика снизился на 1%.

Также аналитики «МегаФона» выяснили, кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. Первые строчки рейтинга туристов закономерно заняли москвичи и петербуржцы. Вместе с ними ключевые места из произведения Булгакова посещали путешественники из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова‑на‑Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей.

Фильмы МегаФон Литература Москва
27 февраля 2024, 14:11
В Кремле не стали комментировать приговор сжегшему Коран Журавелю
РИА «Новости»
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Решение суда по делу сжегшего Коран Никиты Журавеля — не вопрос администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Кремле не комментируют судебные решения, сообщило РИА «Новости».

Решение суда по делу сжегшего Коран Никиты Журавеля - не вопрос администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Кремле не комментируют судебные решения, сообщило РИА «Новости».

«Это не вопрос администрации президента. Мы, вы знаете, судебные решения никак не комментируем», - сказал он.

Журавель сжег Коран в Волгограде, в мае 2023 года его задержали и арестовали. Впоследствии молодого человека этапировали в Чечню. Осенью того же года он частично признал вину и принес извинения за содеянное.

По данным СК, Журавель совершил сожжение Корана за денежное вознаграждение от украинской стороны. Приговор ему вынесли 27 февраля в Грозном. По решению суда Журавель проведет в колонии 3,5 года.

Защита молодого человека намерена обжаловать приговор.

Суд Дмитрий Песков Приговоры Коран
27 февраля 2024, 14:08
Фильм с Ивлеевой убрали из расписания
Соцсети
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Фильм «Мальвина» с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной одноименной роли не выйдет в запланированную дату в конце марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия», ссылаясь на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Создатели проекта отзывались о новой картине как о вдохновляющей комедии с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

Картина рассказывает историю талантливой в детстве и запутавшейся в свои 30 лет Васе. В один день на помощь ей пришла воображаемая подруга из детства - девушка с необычными волосами. Благодаря Мальвине жизнь Василисы меняется: она решает следовать за мечтой.

Вместе с актрисами в проекте также участвовал актер Никита Ефремов, а режиссером фильма стала Даша Чаруша. Она же отвечала за оригинальный саундтрек картины. Изначально фильм должен был снимать Евгений Сангаджиев (автор сериала «Happy End»), а одну из главных ролей мог исполнить певец Иван Дорн.

Ранее звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, как рисовал порношаржи на учителей.

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