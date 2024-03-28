28 марта 2024, 14:44

Тинькофф-банк включили в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

РИА «Новости»
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Центральный банк включил Тинькофф-банк в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

К этому виду активов относятся токены в системе блокчейн, владение которыми предполагает наличие цифровых план у держателей. Окончательное решение о согласовании правил системы «Тинькофф банк» по выпуску ЦФА одобрили 28 марта.

Также банк внесли в реестр операторов информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Тинькофф-банк стал 11-й кредитной организацией в списке информационных систем по выпуску ЦФА. Ранее там находились Сбербанк, НКО АО «НРД», «Блокчейн хаб», СПБ биржа, «Еврофинанс Моснарбанк», «Токены», ООО «Системы распределенного реестра», Альфа-банк, «Лайтхаус» и блокчейн-платформа «Атомайз».

Ранее депутат Анатолий Вассерман сообщил, что в России пока не ставили задачу по запрету криптовалюты.

Банки Криптовалюты Центробанк
28 марта 2024, 16:18
«Каждый чувствовал ответственность». Подросток — о спасении людей из «Крокуса»
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Один из подростков, которые работали в Crocus City Hall в день теракта, рассказал, как ребята старались помочь людям, остановить панику и вывести их из здания. Кто-то направлял толпу, кто-то бежал вперед и кричал, обращая внимание на верный путь, поделился Ярослав Семенов.

Ярославу 15 лет, он учится в московской школе №1981, во втором корпусе. Вечером 22 марта он был на смене в «Крокусе» вместе со своим другом Эмилем Гусейновым.

Когда началась стрельба, друзья действовали строго по инструкции - это спасло им жизнь. Кроме того, они смогли помочь выжить десяткам людей.

«Кто-то людей направлял, кто-то бежал вперед и кричал, чтобы бежали. И каждый работник „Крокуса“ пытался помочь, как он может, потому что у каждого была информация, как действовать, выйти из здания. И каждый чувствовал большую ответственность», - подчеркнул Ярослав.

Благодаря слаженной и четкой работе сотрудников, которые помогали эвакуации, удалось избежать еще большего числа жертв.

«Спустя полтора часа я понял, что люди рассосались. Меня встретили старшие работники „Вегаса“, за что им большое спасибо. С помощью их телефона я смог позвонить своим близким и родным», - вспоминает Ярослав.

Друг Ярослава Эмиль тоже помогал выводить людей. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду и очень переживали. Спустя несколько дней снова смогли увидеться, придя к мемориалу памяти жертв теракта у концертного зала.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 14:28
Как можно оправдывать убийц? Комментаторы в Сети стали похожи на террористов
РИА «Новости»
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После трагедии в Crocus City Hall пользователи в соцсетях продолжают делиться своими переживаниями о состоянии пострадавших, выражают соболезнования близким жертв нападения. Но нашлись и те, кто в своих комментариях скатился до уровня преступников, устроивших бойню в концертном зале. Авторы подобных изречений сами стали похожи на террористов, считает обозреватель «360» Михаил Ракитский.

В Петербурге задержали Николая Конашенка , в Башкирии - Рустама Абсалямова, попались на глумливых комментариях о случившемся в «Крокусе» даже иностранцы, все они оправдывали терроризм.

Да, именно так - оправдывали терроризм. В Уголовном кодексе есть соответствующая статья - 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». За такое могут «закрыть» на срок до семи лет.

Сейчас найдутся те, кто скажет, что это «свобода слова», что нельзя сажать людей за комментарий в интернете. Серьезно? Можно просто оправдать человека, который говорит, что преступники «ошиблись», устроив бойню в концертном зале, потому что получилось «мелковато»? Жертвами теракта, по последним данным МЧС, стали 143 человека.

Конечно, все эти блогеры и комментаторы сейчас просят прощения , называя свои перфомансы «катастрофической ошибкой», они готовы сейчас что угодно говорить, лишь бы получить поменьше. Согласитесь, это немного напоминает поведение той самой четверки , которая тоже тряслась во время задержания.

Как можно оправдать убийц? Чем отличаются комментаторы от террористов? Я сейчас про внутреннее, не про масштаб содеянного.

Посадить бы такого блогера перед человеком, который потерял в этой трагедии всю семью (а такие, к сожалению, есть), и предложить ему сказать в лицо все, что он понаписал в интернете.

Что-то мне подсказывает, что исход такого диалога весьма предсказуем.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:38
Лукашева рассказала о модернизации подмосковных библиотек
Медиасток.рф
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Современные библиотеки в Подмосковье опровергают сложившееся мнение об этих учреждениях. Об их модернизации в интервью «360» рассказала директор централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Татьяна Лукашева.

Более того, благодаря финансированию муниципалитета поступление новых книг по сравнению с 2022 годом увеличили в 10 раз. Также 35% посетителей составляет молодежь. Как правило, среди всех произведений они выбирают классику. Многие предпочитают регистрироваться в библиотеке онлайн.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в списке самых читающих стран. На первой строчке рейтинга расположился Китай.

«Министерство культуры Московской области оказывает нам всяческую поддержку. В частности, в чем это выражается: вот уже несколько лет библиотеки Московской области получают субсидию на комплектование библиотечного фонда», - сообщила собеседница.

Она подчеркнула, что обновление книжного фонда - очень важный фактор для привлечения читателей. Кроме этого, Министерство культуры поддерживает развитие квалификации сотрудников. Например, каждый год проводится конкурс на лучшего работника в библиотечной сфере, победители которого получают премии.

«Мы неоднократно выигрывали звание лучшего работника библиотеки. В 2023 году как раз наша сотрудница заведующая отделом облуживания центральной библиотеки Марина Алексеевна Андрианова стала лучшим сотрудником библиотеки по Московской области», - добавила Лукашева.

По ее словам, модельные библиотеки опровергают сложившееся мнение об этих учреждениях. Они отличаться красивым дизайном, комфортом помещений, красивой мебелью, информационными технологиями, которые присутствуют в них.

Книги Россия
28 марта 2024, 13:37
Меры безопасности на объектах транспорта усилили после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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После террористического акта в концертном зале Crocus City Hall меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин.

«Меры безопасности усилили на все объектах. Работают подразделения транспортной безопасности и органы внутренних дел, кинологи с собаками работают, досмотровые мероприятия проводят штатно, собственников предупредили», - сообщил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикники». В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь. Согласно последней информации МЧС России, в результате ЧП погибли 143 человека.

МВД РФ Стрельба в Crocus City Hall

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