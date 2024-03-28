Тинькофф-банк включили в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

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К этому виду активов относятся токены в системе блокчейн, владение которыми предполагает наличие цифровых план у держателей. Окончательное решение о согласовании правил системы «Тинькофф банк» по выпуску ЦФА одобрили 28 марта.

Также банк внесли в реестр операторов информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Тинькофф-банк стал 11-й кредитной организацией в списке информационных систем по выпуску ЦФА. Ранее там находились Сбербанк, НКО АО «НРД», «Блокчейн хаб», СПБ биржа, «Еврофинанс Моснарбанк», «Токены», ООО «Системы распределенного реестра», Альфа-банк, «Лайтхаус» и блокчейн-платформа «Атомайз».

Ранее депутат Анатолий Вассерман сообщил, что в России пока не ставили задачу по запрету криптовалюты.