03 февраля 2024, 09:02

Тимофеев день отметят верующие 4 февраля. Что надо знать об этом празднике

РИА «Новости»
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В воскресенье, 4 февраля, православные верующие отметят Тимофеев день. Об этом написала газета «Известия».

Память ближайшего ученика апостола Павла Тимофея Эфесского православная церковь чтит ежегодно.

Свою смерть Тимофей Эфесский принял в 80 году I века нашей эры от рук язычников. В IV веке его мощи перенесли в Константинополь по приказу царя Констанция и разместили в храме Святых Апостолов.

На Руси считали, что на этот праздник приходится середина зимы. После него обычно ждали самых жестоких морозов, которые по силе можно сравнить с крещенскими.

Кроме того, крестьяне на Тимофеев день подсчитывали корма для скота и запасы продовольствия. Овощей, хлеба и зерна должно было хватить до весны. Тогда же начинали подготовку к земледельческому сезону: заготавливали необходимый инвентарь, проверяли инструменты и чинили телеги.

Девушки проводили гадание - брали донца, на которых плели шерсть и лен, и катались на них с горки. Считалось, что кто дальше сможет уехать с горы, тот и соберет самый большой урожай льна, когда настанет время сбора.

В день памяти апостола Тимофея верующим рекомендуют посетить церковную службу или уделить время молитве. Никаких особых запретов на этот день не установлено, в том числе в отношении приема пищи.

На Руси с Тимофеевым днем были связаны несколько суеверий. Считалось, что важно проводить время в хлопотах, нельзя отлынивать от домашних обязанностей и вообще проводить день праздно. Но при этом мусор выбрасывать в этот праздник считалось неправильным, чтобы не вынести вместе с ним счастье из дома.

Праздники Православие
03 февраля 2024, 02:49
Найденный в мусоре йоркширский терьер Брюлик обрел нового хозяина
Freepik
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Йоркширский терьер, чудом выживший в спрессованном мусоре, обрел новый дом и хозяйку. Об этом сообщила группы компаний «Первый Спецтранс» в своем Telegram-канале «Спецы по отходам».

По данным компании, пса сначала отправили в приют, потом на лечение в ветеринарную клинику, а сейчас он поехал в свой новый дом. Новая хозяйка собаки Наталия сама вышла на связь с компанией и попросила отдать ей потерявшегося питомца.

«Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать», - написали в компании.

В конце января сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли в куче отходов йоркширского терьера. Пес был ухоженным и очевидно домашним - работники предположили, что он случайно забрался в мусорный бак. Сотрудники завода дали собаке кличку Счастливчик, временно оставили у себя и объявили о поиске хозяина.

Ветеринар нашел у собаки серьезные заболевания , в том числе, проблемы с сердцем, печенью и перелом ребер. Скорее всего, часть проблем со здоровьем терьер получил во время поездки в мусоровозе. В понедельник, 29 января, Счастливчику сделали операцию.

Санкт-Петербург Семья Собаки Животные Заводы Мусор
02 февраля 2024, 23:47
Правительство приостановило внедрение МКБ-11 в России
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке внедрения на территории России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года», - сказано в тексте распоряжения.

МКБ-11 опубликовали летом 2018 года. Приостановка ее внедрения связана с жалобами граждан, общественных организаций и правозащитников, возмущенных тем, что документ противоречит моральным и духовно-нравственным ценностям, которые защищает российское законодательство.

Как ранее написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия гне обязана применять новую МКБ в полном формате до пересмотра ее специалистами. Причина в том, что в документе трансгендерность не считается ментальным расстройством, а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил «не испытывает дискомфорта от своего состояния».

На территории России пока действует 10 версия документа, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний. Приостановка внедрения МКБ-11 никак не повлияет на доступность и качество медицинской помощи, оказываемой жителям страны.

Ранее психиатр Дмитрий Петелин предположил, что зависимость от соцсетей в будущем могут официально признать болезнью.

Здравоохранение Законы Педофилы Россия Запад Михаил Мишустин
02 февраля 2024, 22:35
Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него еще шесть человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По информации Минюста, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Руководитель сообщества «Викимедиа Ру» (объединяет русскоязычных активистов «Википедии») Станислав Козловский* проявил себя также, как и Картавин*.

Правозащитник и бывший член правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олег Орлов* выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.

Историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и активист Михаил Чимаров* также выступали против СВО, лгали о решениях властей РФ, но последний также пропагандировал ЛГБТ*-отношения.

Ранее список иноагентов пополнили блогер Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Россия Иноагенты
02 февраля 2024, 19:36
Путин призвал не снижать темпы по борьбе с раком в России
РИА «Новости»
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Необходимо предпринять все усилия, чтобы в России сохранилась тенденция по уменьшению смертности от онкологических заболеваний. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по программе онкоцентров.

«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. <…> И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию сохранить и нарастить», - сказал он.

Путин также указал на позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с тяжелыми недугами. По его словам, в России и дальше будут работать над повышением доступности онкологической помощи.

Ранее глава государства отметил, что проведение спецоперации невозможно без поддержки всех россиян, которые активно помогают фронту.

На первом месте находятся медики , которые оказывают помощь бойцам.

Смертность Владимир Путин Рак

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