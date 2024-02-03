Тимофеев день отметят верующие 4 февраля. Что надо знать об этом празднике

Память ближайшего ученика апостола Павла Тимофея Эфесского православная церковь чтит ежегодно.

Свою смерть Тимофей Эфесский принял в 80 году I века нашей эры от рук язычников. В IV веке его мощи перенесли в Константинополь по приказу царя Констанция и разместили в храме Святых Апостолов.

На Руси считали, что на этот праздник приходится середина зимы. После него обычно ждали самых жестоких морозов, которые по силе можно сравнить с крещенскими.

Кроме того, крестьяне на Тимофеев день подсчитывали корма для скота и запасы продовольствия. Овощей, хлеба и зерна должно было хватить до весны. Тогда же начинали подготовку к земледельческому сезону: заготавливали необходимый инвентарь, проверяли инструменты и чинили телеги.

Девушки проводили гадание - брали донца, на которых плели шерсть и лен, и катались на них с горки. Считалось, что кто дальше сможет уехать с горы, тот и соберет самый большой урожай льна, когда настанет время сбора.

В день памяти апостола Тимофея верующим рекомендуют посетить церковную службу или уделить время молитве. Никаких особых запретов на этот день не установлено, в том числе в отношении приема пищи.

На Руси с Тимофеевым днем были связаны несколько суеверий. Считалось, что важно проводить время в хлопотах, нельзя отлынивать от домашних обязанностей и вообще проводить день праздно. Но при этом мусор выбрасывать в этот праздник считалось неправильным, чтобы не вынести вместе с ним счастье из дома.