TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Об этом сообщило РИА «Новости».
TikTok Pte.Ltd признали виновной по статье 13.50 КоАП России «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети». Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о зацеперах - любителей хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Нередко такие опасные приключения заканчиваются смертью или тяжелыми травмами.
В мае 2023 года врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасали 15-летнего подростка, который упал с электрички во время зацепинга.
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