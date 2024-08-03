Тигренка забрали у жителя Москвы. Документов на хищника у него не нашлось

Правоохранители остановили москвича, когда он в очередной раз куда-то перевозил тигренка. Документов, которые могли бы подтвердить законность владения животным, у него не оказалось.

«Тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», - напомнили в пресс-службе.

Как москвич приобрел детеныша тигра, теперь выясняет Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.

Тигренка уже передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Сегодня в ведомстве уточнили, что он чувствует себя хорошо. Эксперты установили, что это самец.