Тигра с больными лапами из Приморья отправили в хоспис в Ленинградской области

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», - заявил собеседник агентства.

По его словам, зверь перенес длительную дорогу. Он летел на самолете, а потом ехал на машине. Сейчас состояние тигра стабильное.

В Центре реабилитации тигров и других редких животных заявили, что в организме зверя шел воспалительный процесс, потому что пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Ветеринары смогли стабилизировать состояние животного и отправили его в хоспис.

Тигра нашли еще в декабре прошлого года недалеко от села Дмитриевка. Его пытались отогнать от населенного пункта, потому что хищник нападал на собак.