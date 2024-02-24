24 февраля 2024, 06:02

Тигра с больными лапами из Приморья отправили в хоспис в Ленинградской области

Freepik
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Амурского тигра из Приморского края, которого нельзя выпускать в тайгу из-за проблем с лапами после огнестрельного ранения, отправили в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области. Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», - заявил собеседник агентства.

По его словам, зверь перенес длительную дорогу. Он летел на самолете, а потом ехал на машине. Сейчас состояние тигра стабильное.

В Центре реабилитации тигров и других редких животных заявили, что в организме зверя шел воспалительный процесс, потому что пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Ветеринары смогли стабилизировать состояние животного и отправили его в хоспис.

Тигра нашли еще в декабре прошлого года недалеко от села Дмитриевка. Его пытались отогнать от населенного пункта, потому что хищник нападал на собак.

Ленинградская область Приморье Дороги Самолеты Животные
23 февраля 2024, 19:53
Как у бойцов СВО. Матвиенко вручила Путину необычный подарок на 23 Февраля
Global Look Press
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину перчатки на День защитника Отечества. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Валентина Матвиенко на 23 Февраля подарила Владимиру Путину перчатки. Как и обещала очень морозным январским днем», - рассказал журналист.

Партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Их изготавливают женщины Совета Федерации. Путину достались две пары шерстяных перчаток, которые связали вручную, и одна - изготовленная на фабрике.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал праздник одним из самых почитаемых в стране. Военные в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне считается важнейшей ценностью , подчеркнул президент.

По традиции 23 Февраля Путин прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок из красных роз к Могиле Неизвестного Солдата.

Праздники Военные Россия Валентина Матвиенко Владимир Путин 23 февраля
23 февраля 2024, 19:12
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Алфимова
Global Look Press
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Советская актриса Людмила Алфимова, сыгравшая в фильме «Свадьба в Малиновке», умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил сайт Кино-театр.ру.

Артистке был 81 год. Причину смерти актрисы не уточнили.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Женщина окончила Харьковский театральный институт. В кино Алфимова начала сниматься в 1958 году.

На счету артистки свыше 170 ролей. Она известна по ролям в таких фильмах, как «За двумя зайцами», «Благие намерения», «Свадьба в Малиновке» и других.

Ранее стало известно о смерти звезды турецкого кино и эстрады Севды Фердаг (настоящее имя - Лютфие Думрул). Она ушла из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Одним из главных проектов артистки стал сериал «Королек - птичка певчая».

На прошлой неделе в возрасте 68 лет умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. Причины ее смерти не уточнили.

Болезни Кино Фильмы
23 февраля 2024, 15:18
Полная импровизация. Бар в Пыть-Яхе оправдался за БДСМ-вечеринку
Freepik
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Скандальная вечеринка, которую окрестили «голой», прошла в баре Ханты-Мансийского автономного округа. Стрип-артистка из Уфы уложила одну из посетительниц на стол и проделывала с ней различные откровенные вещи. Супруга владельца заведения «Лед» в Пыть-Яхе Татьяна рассказала изданию SM.News Тюмень, что все происходило на добровольной основе.

Все непотребные действия - полная импровизация артистки, заявила Татьяна. Но сотрудничать с женщиной бар больше не собирается.

«Девушка, которая лежала на столе на видео, находилась в баре со своим молодым человеком, к нам она не имеет претензий, а все происходящее случилось на добровольной основе. К слову, никто из присутствующих в полицию не обращался», - сообщила собеседница.

После произошедшего мнения среди россиян насчет того, уместны ли подобные развлечения, разделились. Одни недовольны и требуют закрыть заведение, другие считают, что взрослые люди имеют право веселиться таким образом.

Ранее громкий скандал разразился после «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в Москве. На «праздник» пришли много звездных гостей, в том числе Филипп Киркоров , которому после пришлось «зализывать раны».

Скандальная вечеринка, которую окрестили «голой», прошла в баре Ханты-Мансийского автономного округа. Стрип-артистка из Уфы уложила одну из посетительниц на стол и проделывала с ней различные откровенные вещи. Супруга владельца заведения «Лед» в Пыть-Яхе Татьяна рассказала изданию SM.News Тюмень , что все происходило на добровольной основе.

Праздники ХМАО Скандалы Женщины Полиция
23 февраля 2024, 13:33
Слепить пельмени или молчать весь день. Россиянам в Сети предложили услуги к 23 Февраля
РИА «Новости»
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Мужчинам из Москвы в честь Дня защитника Отечества предложили воспользоваться необычной услугой «Девушка на 23 Февраля». Объявление появилось на одном из интернет-сервисах. За деньги молодым людям обещают слепить пельмени, станцевать, подарить подарки, но заранее купленные ими самими, сообщил RT.

Список услуг довольно широк. Клиенту могут в течение дня рассказывать, «какой он крутой мужик», даже подготовить сценарий, чтобы «насолить» бывшей или вернуть ее. Девушка, разместившая объявление, готова провести с мужчиной весь день в молчании.

Прайс тоже разнообразен. Например, «покормить собаку» стоит пять тысяч рублей, а сценарий по поиску второй половины достигает почти 100 тысяч рублей. В перечне также есть танец, быстрый и медленный, готовка стейка, массаж.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Праздник традиционно сопровождают концертами и салютами, но так было не всегда. Ранее «360» подробно рассказал о появлении праздника.

Праздники Рубль Мужчины Деньги 23 февраля Москва

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