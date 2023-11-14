14 ноября 2023, 08:28

Тигр напал на сторожа пасеки в Приморье

piqsels
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Тигр напал на сторожа пасеки в Кировском районе Приморского края. Мужчине потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Хозяин пасеки поспешил сторожу на помощь и выстрелил в сторону тигра. Сейчас животное ищут. Не исключено, что тигр уже был ранен к моменту нападения, поэтому и проявил агрессию. По словам Арамилева, на месте работают инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции.

В пресс-службе Минздрава Приморья агентству сообщили, что состояние госпитализированного оценивается как среднетяжелое и стабильное. У него множественные рваные раны. Мужчина находится в хирургическом отделении центральной районной больницы, ему оказали всю необходимую медпомощь.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. В стране всего 750 особей.

Неделю назад детеныша амурского тигра с переломом лапы спасли в Хабаровском крае. Животное лежало на дороге в метель. Местные жители подобрали его и доставили в ветклинику.

Приморье Животные
14 ноября 2023, 07:56
Правительство разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца в России
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Правительство России примет меры по вопросу роста цен на куриные яйца. Об этом сообщили «Известия».

Первый зампред правительства Андрей Белоусов на прошлой неделе провел заседание. Оно коснулось ситуации с ценами на социально значимые товары.

По вопросу стоимости куриных яиц он дал ряд распоряжений. В том числе Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями, исходя из их затрат на производство.

Также министерство проработает вопрос наращивания импорта куриных яиц. Минпрмторг начнет работу с производителями и торговыми сетями по заключению долгосрочных договоров о поставках, чтобы обеспечить точные объемы и цены на товар.

За последние несколько недель цены на яйца выросли сразу в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Их стоимость в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 13,1%. А с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.

Деньги Правительство РФ Продукты
14 ноября 2023, 07:47
Более 60% россиян поддержали сокращение рабочей недели на час
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За то, чтобы сократить рабочий день на час в пятницу, выступили 61% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, оказавшиеся в распоряжении РБК.

Анкетирование проходило с 10 по 13 ноября с участием 1,6 тысячи человек старше 18 лет, работающих по графику 5/2 по 40 часов в неделю. Как оказалось, 70% из них в пятницу работают как обычно, а 28% уже сейчас трудятся в последний день рабочей недели на час меньше. У 1% рабочий день в пятницу сократили более значительно - на два-три часа.

Среди тех, кто поддержал сокращение рабочей недели на час, больше женщин, чем мужчин (67% против 56%). Респонденты отмечали, что благодаря сокращенному дню в пятницу смогут больше успевать.

Против выступили 16%. Они признались, что опасаются сокращения зарплаты при сохранении переработок. Еще 23% вовсе затруднились оценить инициативу, отметив, что многие организации отпускают сотрудников на перерыв на 48 минут вместо часа, и за счет этого в пятницу рабочий день и так сокращен.

Законодательно уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов предложил сенатор от Ульяновской области, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Законопроект внесли в Госдуму.

Опросы Работа Переработка
14 ноября 2023, 07:22
Поездки, сериалы и онлайн-игры стали самыми популярными развлечениями россиян
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Самым популярным видом досуга россиян в праздники стали путешествия, второе и третье места поделили между собой сериалы и онлайн-игры. Результаты исследования сервиса Юmoney опубликовали «Известия».

Почти треть опрошенных, 30%, даже короткие выходные тратили на поездки по России и за рубеж. Почти столько же, 28%, отдыхали за просмотром сериалов. Каждый четвертый респондент признался, что увлекался онлайн-играми - как соло, так и в компании друзей.

По 10% опрошенных проводили время в барах, ресторанах, спа, бассейнах и банях, 8% отдыхали с детьми. Только 30% одновременно с этим успевали поработать и позаниматься домашними делами.

На новогодние праздники россияне предпочли поехать в Белоруссию, Турцию и Таиланд. Они забронировали номера в отелях Минска, Гродно, Бреста, Стамбула и Паттайи, несмотря на рост цен до 67%.

Туризм Опросы
14 ноября 2023, 00:20
Отмену моратория на смертную казнь исключили в России
pxhere.com
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Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России, заявил замглавы Минюста Андрей Логинов. Его слова привело РИА «Новости».

В России действует более строгий по сравнению с международным правом режим неприменения смертной казни. В стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

«Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», - подчеркнул Логинов.

Члены Совета по правам человека в октябре заявили об отсутствии оснований отменять мораторий на смертную казнь. По их мнению, не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных людей.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявил, что в вопросе возвращения смертной казни важно узнать мнение общества. Сам он выступил против такого вида наказания по религиозным соображениям.

Законы Смертная казнь Россия

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