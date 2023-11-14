Тигр напал на сторожа пасеки в Приморье
Тигр напал на сторожа пасеки в Кировском районе Приморского края. Мужчине потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Хозяин пасеки поспешил сторожу на помощь и выстрелил в сторону тигра. Сейчас животное ищут. Не исключено, что тигр уже был ранен к моменту нападения, поэтому и проявил агрессию. По словам Арамилева, на месте работают инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции.
В пресс-службе Минздрава Приморья агентству сообщили, что состояние госпитализированного оценивается как среднетяжелое и стабильное. У него множественные рваные раны. Мужчина находится в хирургическом отделении центральной районной больницы, ему оказали всю необходимую медпомощь.
Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. В стране всего 750 особей.
Неделю назад детеныша амурского тигра с переломом лапы спасли в Хабаровском крае. Животное лежало на дороге в метель. Местные жители подобрали его и доставили в ветклинику.