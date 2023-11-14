Тигр напал на сторожа пасеки в Приморье

Хозяин пасеки поспешил сторожу на помощь и выстрелил в сторону тигра. Сейчас животное ищут. Не исключено, что тигр уже был ранен к моменту нападения, поэтому и проявил агрессию. По словам Арамилева, на месте работают инспекторы Охотнадзора и сотрудники полиции.

В пресс-службе Минздрава Приморья агентству сообщили, что состояние госпитализированного оценивается как среднетяжелое и стабильное. У него множественные рваные раны. Мужчина находится в хирургическом отделении центральной районной больницы, ему оказали всю необходимую медпомощь.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. В стране всего 750 особей.

Неделю назад детеныша амурского тигра с переломом лапы спасли в Хабаровском крае. Животное лежало на дороге в метель. Местные жители подобрали его и доставили в ветклинику.