«Террористов надо уничтожать». Посол Анголы призвал жестко покарать боевиков из «Крокуса»

Он подчеркнул, что террористические методы недопустимы ни при каких условиях, а тех, кто их использует, необходимо жестко наказывать.

«Террористов надо уничтожать. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», - подчеркнул посол Анголы.

Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию концертного зала на девятый день после гибели в теракте 144 человек. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память жертв атаки боевиков.

Полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун заявил, что произошедший теракт стал трагедией для всего мира. Он добавил, что только совместными усилиями неравнодушных людей и государств можно победить эту опасность.