«Террористов надо уничтожать». Посол Анголы призвал жестко покарать боевиков из «Крокуса»
Участников нападения на «Крокус Сити Холл» необходимо покарать за все, что они сделали. Об этом в комментарии «360» заявил посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, пришедший почтить память погибших к стихийному мемориалу у концертного зала.
Он подчеркнул, что террористические методы недопустимы ни при каких условиях, а тех, кто их использует, необходимо жестко наказывать.
«Террористов надо уничтожать. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», - подчеркнул посол Анголы.
Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию концертного зала на девятый день после гибели в теракте 144 человек. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память жертв атаки боевиков.
Полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун заявил, что произошедший теракт стал трагедией для всего мира. Он добавил, что только совместными усилиями неравнодушных людей и государств можно победить эту опасность.