Территории у 34 транспортных объектов благоустроят в Москве

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«Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара», - уточнил градоначальник.

Мэр уточнил, что комфортные условия пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями ведут уже несколько лет: в 2023 году сделали удобными 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

В прошлом году в Москве благоустроили 39 водоемов.