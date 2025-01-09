Теплая погода задержится в Москве лишь до 11 января

«Сохранится теплая погода до субботы, то есть до 11 января. Похолодание ждем ближе к исходу суток», - заявил он.

Синоптик предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются осадки, причем 10 января они будут идти в виде дождя.

Воскресенье, 12 января, начнется в столице с отрицательных температур - ожидается до -2 градусов ночью и -1 градус днем. Осадки прогнозируются в основном в виде мокрого снега. Большая часть осадков выпадет в начале ночи, в течении дня несущественный снег будет идти местами.

«Атмосферное давление будет сначала немного падать, 9 и 10 января оно составит около 746 миллиметров ртутного столба, в субботу понизится до 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье снова начнет расти - до 748 миллиметров ртутного столба», - добавил Ильин.

Ветер будет дуть южный, юго-западный и юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

О том, что в Москву и Московскую область придет резкое потепление после Рождественской ночи, ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.