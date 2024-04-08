08 апреля 2024, 14:44

Темы для ПМЭФ-2024 отберут из экспертных предложений на крауд-платформе

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Сбор предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыли на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

В этом году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Сбор предложений по темам на крауд-платформе является именно тем форматом, который помогает развивать механизмы участия людей в жизни страны, указал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Этот формат уже доказал актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024, предложат свое видение решения задач в интересах общества и государства», - добавил он.

Оргкомитет принимает заявки по темам в привязке к национальным целям развития страны до 2030 года. Направить свое предложение можно по таким категориям, как сохранение населения, здоровье детей; возможности для развития талантов; комфортная и безопасная среда; эффективный труд и предпринимательство; цифровая трансформация.

В конечном итоге оргкомитет отберет 25 наиболее востребованных тем. Их авторов пригласят на форум.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

08 апреля 2024, 16:11
Лауреатов первой национальной премии «Феникс» наградили в Москве
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СМИ, блогеры и популярные артисты приняли участие в первой церемонии награждения национальной премии «Феникс» в Москве. Награду учредили для тех, кто быстро и уверенно возрождается на отечественном видеохостинге Rutube.

Для участников церемонии выступили известные артисты. Премию символично завершил песней «Феникс» резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Анатолий Цой.

Телеканал «360» тоже получил статуэтку - в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Сегодня аудитория канала на Rutube превышает 143 тысячи подписчиков.

Первую национальную премию «Феникс» приурочили к 30-летию Рунета. На церемонии награждения в зале собрались более сотни представителей СМИ, блогеров и артистов.

С 2022 года иностранные видеосервисы заблокировали более 130 российских каналов без объяснения причин. Статуэтки вручили тем, кто возродился на отечественной платформе.

«Мы считаем, что это основные действующие лица. И они меняют медиасферу в целом. Я уверен, что каждая российская интернет-площадка должна поддерживать эти начинания. Ведь тогда будет расти количество и качество контента», - отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Переехал абсолютно безболезненно - спасибо руководству площадок, которое технически помогло перетащить весь контент. Теперь смотрят здесь», - рассказал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Блогеры Телевидение
08 апреля 2024, 11:10
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центральный банк России может пойти на снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Об этом на заседании комитетов Госдумы сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Если и дальше инфляция продолжит устойчиво замедляться, то сможем снижать ставку в этом году. Во второй половине года, скорее всего», - отметила она.

Набиуллина отметила, что Центробанку необходимо учитывать большое количество инфляционных рисков.

В марте регулятор установил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В 2023 года Центральный банк начал принимать меры по борьбе с инфляцией и повышать ставку.

При этом опросы продемонстрировали, что больше половины россиян не смогли объяснить, что такое ключевая ставка и какую роль она играет в экономических процессах в стране.

Ране Набиуллина заявила, что Центральный банк полностью готов к новым санкциям со стороны недружественных стран.

Банки Россия Центробанк Инфляция
08 апреля 2024, 10:38
Вторичное жилье в России могут включить в программу семейной ипотеки
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров подать предложения о включении в программу семейной ипотеки вторичного жилья в населенных пунктах с небольшим объемом жилищного строительства. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительство обязано подать предложения до 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В России действует ряд социальных программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. В Госдуме ранее предложили увеличить размер материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго ребенка. В корпорации «Дом.рф» также предложили снизить процентную ставку на ипотеку при рождении ребенка.

Строительство Россия Ипотека Владимир Путин
08 апреля 2024, 09:36
Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного недуга
РИА «Новости»
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У известного актера Александра Домогарова выявили спондилоартроз, который может стать причиной завершения карьеры артиста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, околосуставные мышцы, костные ткани и хрящи. Болезнь сопровождается онемением конечностей и острой болью.

Кроме того, у артиста обнаружили грыжу на позвоночном диске размером шесть миллиметров, остеохондроз и спондилез. С такими заболеваниями Домогарову стало труднее работать, последним его большим мероприятием стал творческий вечер в июле 2023 года. При этом артист по-прежнему выступает в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Теперь актеру предстоит длительное лечение с уколами, таблетками, физиотерапией и гимнастикой.

Домогарову 60 лет. В феврале он признался, что получает пенсию в 24 тысячи рублей в месяц.

Болезни Актеры

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