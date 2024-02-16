Температура в Москве приблизилась к климатической норме

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«Ну, а погоду в регионе будет формировать передняя часть циклона, выходящего своим центром на Скандинавию», - уточнил синоптик.

По его словам, при такой погодной ситуации в мегаполисе будет пасмурно и стоит ожидать небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значениями от -5 до -7 градусов, а по Подмосковью - от -4 до -9 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление практически не поменяется и составит 758 миллиметров ртутного столба - выше нормы.

Кроме того, по прогнозу Леуса, в субботу, 17 февраля, местами пройдет небольшой снег, а к вечеру температура достигнет 0…-2 градусов.

Ранее зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега.