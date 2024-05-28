«Температура продолжает расти». Москвичей ждет жара до +30 градусов

«В такой ситуации характер метеоусловий практически не изменится, и при относительно малооблачной погоде дневной прогрев продолжит усиливаться», - отметили специалисты.

Москвичей ждет жара: днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов. В области температура воздуха может подняться до +28 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале добавил, что среда, 29 мая, выдастся еще теплее. Осадков не будет, а воздух прогреется до +28…+30 градусов.

Жара - опасное явление для человеческого организма, которое может привести не только к плохому самочувствию, тепловому удару и проблемам с сердцем. Кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал как можно меньше двигаться в активную солнечную фазу , не допускать обезвоживания организма.