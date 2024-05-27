27 мая 2024, 12:16

Тема встречи актуальна и значима. Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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Президент Владимир направил приветствие организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема встречи - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста» - весьма актуальна и значима, отметил глава государства. По его словам, все большая часть мирового сообщества выступает за построение демократической и справедливой системы международных отношений, главными принципами которой станут подлинное равноправие, учет интересов друг друга, уважение к цивилизованному и культурному многообразию народов и государств.

«Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», - подчеркнул Путин.

История этого развивающегося объединения берет начало на ПМЭФ, состоявшемся в 2006 году. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партерами, добавил президент. Страна также готова к совместной работе для решения социальных, экономических и научно-технологических задач современности.

В деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. На мероприятии пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС.

Международные отношения Владимир Путин БРИКС ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 11:12
Мишустин поручил Хуснуллину контролировать восстановление дорог после паводка
РИА «Новости»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле восстановление дорог после весеннего паводка в Оренбургской и Курганской областях. Правительство профинансирует восстановление трасс в регионах, пострадавших от стихии, сообщили в пресс-службе кабмина.

В 2024 году на восстановление автомобильных дорог в шести регионах России выделили два миллиарда рублей. Как подчеркнул премьер-министр, речь идет о трассах межмуниципального и регионального значения, которыми люди пользуются больше всего.

«Пострадали многие объекты, дороги были размыты. Марат Шакирзянович [Хуснуллин], нужно восстановить их, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Знаю, вы этим занимаетесь, но прошу вас держать этот вопрос на личном контроле», - сказал премьер.

Ранее правительство выделило 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. В Орске планировали компенсировать материальный ущерб , ухудшение жилищных условий, предоставить кредитные каникулы и заморозить начисление платы за ЖКУ. Также власти Оренбургской области получат пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ и многоквартирных домов.

Президент России Владимир Путин заявил, что жилой фонд в пострадавших регионах необходимо восстановить до конца лета. Специалисты осушат затопленные территории и оценят ущерб, нанесенный стихийным бедствием.

Паводки Курганская область Дороги Россия Михаил Мишустин
27 мая 2024, 05:05
Юная южносахалинка выиграла мировой конкурс красоты
Freepik
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Жительница Южно-Сахалинска завоевала титул «Юная Супермодель Мира 2024» на конкурсе красоты в Нью-Дели. Об этом сообщил портал «Главный региональный».

Модельное соревнование состоялось в марте 2024 года. Участницы конкурса выступали с творческими номерами, участвовали в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. По итогам судейства жюри отдало победу 14-летней россиянке.

Ранее стало известно, что победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих титулов из-за домогательств и травли. Сначала пост о сложении титула разместила «Мисс США - 2023» Ноэлия Фойгт. Девушка объяснила свое решение психологическим состоянием. Через несколько дней с аналогичным заявлением выступила «Юная мисс США» Умасофия Шривастава, написав о травле на рабочем месте.

Позже матери обеих девушек заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей.

США Индия Красота конкурсы
27 мая 2024, 01:33
Депутат Госдумы посоветовал садоводам выкопать запрещенные цветы
Freepik
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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения, если они оказались на участке. Его слова привело РИА «Новости».

Чаплин напомнил, что выращивание некоторых растений на участке запрещено и грозит садоводам-любителям уголовной ответственностью. Если же запрещенные растения появились случайно и в небольшом количестве, наказания не будет.

«Если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать», - добавил Чаплин.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения - ипомеи трехцветной. Цветок содержит запрещенное вещество эргин. Адвокат Елена Кудерко пояснила, что строгость наказания зависит от количества кустов на участке. За 10-11 растений грозит до двух лет лишения свободы. А за 100 и более можно получить до восьми лет заключения.

Законы Депутаты Цветы
26 мая 2024, 15:24
Мантуров объяснил, чему научилась Россия после ухода западных компаний
РИА «Новости»
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Россия уже получила хороший урок после ухода западных компаний с отечественного рынка и не допустит повторения ситуации, аналогичной с Airbus и Boeing. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Вы знаете, я спущусь на землю с неба. Приведу пример насчет автомобильной промышленности. Демарш зарубежных производителей показал, что можно уехать за один день. Мы получили хороший урок, такого точно больше не допустим, повторения не будет», - заявил он в ответ на вопрос о действиях страны, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.

Мантуров добавил, что обслуживание самолетов Airbus и Boeing выполняется в предназначенный сроки и в соответствии с имеющимися требованиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал западные санкции источником проблем и возможностями для развития России.

Санкции Самолеты Россия Boeing

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