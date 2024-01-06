Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» обнаружили в частном доме в Краснодаре

«Зоя Львовна в Москве работала в печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях „Маяк“ и „Юность“. <…> Последний год возглавляла нашу интернет-редакцию», - отметили ее коллеги.

На Кубань Коновалова переехала в 2003 году, сначала работала корреспондентом, а затем редактором и ведущей «Вести.Кубань». Также журналистка вела эфиры на «Екатеринодаре», была руководителем новостной редакции на «Первом Радио».

Занимала должность главы дирекции информационного вещания «Кубань 24», а позже новостной отдел портала «Юга. Ру». Работала главным редактором «Живой Кубани».

У Коноваловой остались сын и 15-летняя дочь. Коллеги выразили соболезнования всем родным и близким журналистки.

По данным «РБК-Кубань» , тело Коноваловой обнаружили в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление.