Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ»

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Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».

«Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело», - заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.