Telegram выписали многомилионный штраф в России

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«Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, <…> и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», - сообщили в пресс-службе.

Компанию признали виновной по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации». Telegram не удалил недостоверную информацию о российской армии.

Летом мессенджер уже штрафовали на 11 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение также вынес Таганский суд Москвы.