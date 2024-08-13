13 августа 2024, 12:08

Telegram оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

РИА «Новости»
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Административный штраф в размере четырех миллионов рублей выписали в 422-м судебном участке Таганского района Москвы администрации мессенджера Telegram за неудаление запрещенной в России информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что протокол составили на основании запроса Роскомнадзора, который выступил с требованием удалить информацию, запрещенную к распространению.

«Telegram Messenger Inc. признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - отметили в пресс-службе.

В начале августа Роскомнадзор заявил, что за первое полугодие общая сумма административных штрафов к владельцам TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила 7,7 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что площадки отказались выполнять обязанности по мониторингу контента, а также размещать сведения, предусмотренные законом.

Штрафы Суд Роскомнадзор Telegram
13 августа 2024, 12:12
Курильские блогеры сняли на видео образование второго кратера на вулкане Эбеко
Пресс-служба МЧС
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Путешественники запечатлели момент образования нового кратера на вулкане Эбеко на Северных Курилах. Об этом блогеры сообщили в Telegram-канале «KURIL BAND».

«Мы стали первыми свидетелями исторического события - на вулкане Эбеко образовался новый прорыв. То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь два действующих кратера», - отметили авторы сообщения.

В конце июля вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. МЧС присвоило вулкану «красный» код авиационной опасности. Вулкан Эбеко выбрасывал трехкилометровый столб пепла 8 августа.

В конце июля ГУ МЧС по Камчатскому краю предупреждало, что в ближайший месяц ожидается мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Специалисты прогнозировали сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

Вулканы Курильские острова
13 августа 2024, 12:02
Облившую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана
РИА «Новости»
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Спортсменку Амину Абакарову, облившую стол своей соперницы ртутью перед партией, исключили из Федерации шахмат Дагестана. Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.

«Мы все понимаем, что такое поведение недопустимо в спорте, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам министра, в ближайшее время Абакарову пожизненно дисквалифицируют.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что вещество, использованное шахматисткой, является ртутью, в помещении после ЧП провели демеркуризацию.

Кроме того, в отношении Абакаровой могут возбудить уголовное дело за умышленное причинение вреда средней тяжести своей сопернице. При этом извиняться перед пострадавшей девушкой она не стала.

Дагестан
13 августа 2024, 08:16
В России могут разработать рамочный закон о детском отдыхе
Unsplash
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На сегодняшний день только у 28% школьников от общего количества обучающихся есть возможность отдохнуть в детских лагерях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основные проблемы, связанные с этим, он перечислил в своем Telegram-канале.

Невозможность поехать в лагерь обусловлена в первую очередь высокой стоимостью путевок. Не все могут позволить себе такую покупку. Также Володин отметил материальная база, в большинстве случаев требующую ремонта и реконструкции; В числе других проблем - вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров, а также подготовка воспитателей и вожатых.

Эти и другие вопросы обсудили накануне на расширенном Совете Госдумы с участием представителей кабмина, уточнил Володин. По итогам этого заседания участники приняли обращение к председателю правительства. В дальнейшем тему отдыха детей в лагерях будут обсуждать осенью в рамках правительственного часа на заседании ГД.

«Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере», - заключил Володин.

Дети Госдума РФ
12 августа 2024, 23:11
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
Freepik
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Бывший глава Центрального комитета ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», - сказал политик.

Зюганов напомнил о вкладе Мишина во многие знаковые события СССР. Среди них проведение Олимпиады-1980 в Москве и строительство Байкало-Амурской магистрали. Он назвал первого секретаря инициативным и профессиональным человеком.

Георгий Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Получил образование в Московском индустриальном техникуме и Московском инженерно-строительном институте. В 1966 году его назначили комсомольским секретарем в МИСИ, в 1968 году он стал вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола столицы.

В 1976–1978 годах Миишин руководил столичной комсомольской организацией, а потом перешел в руководство ВЛКСМ. Потом ему доверили должность первого секретаря ЦК.

СССР КПРФ

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