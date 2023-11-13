13 ноября 2023, 16:02

Телефонные мошенники обманули московских пенсионеров на десять миллионов рублей

Unsplash
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В Москве телефонные мошенники обманули пенсионеров на десять миллионов рублей. Они действовали по старой схеме, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты выдали себя за сотрудников банка и следователя. Они сообщили супругам, что с их счетов по поддельной доверенности пытаются списать деньги. Для того чтобы это предотвратить, им предложили снять средства и перевести на «безопасные». Таким образом мошенники заполучили более 9,8 миллиона рублей, но не успокоились на этом.

Позже они вновь позвонили и заявили, что черные риэлторы пытаются продать квартиру пенсионеров на улице Климашкина. Тогда супруги обратились в полицию. Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело на свой контроль.

Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам.

Москва 2023
13 ноября 2023, 14:50
Корма для животных начнут маркировать с 2024 года
Freepik
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С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз одобрил нововведение, сообщило РИА «Новости».

Маркировку консервов, в том числе мясных, рыбных и овощных, обсудили 18 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Минсельхоз поддержал запуск маркировки с 1 сентября 2024 года.

Специальный знак появится на продуктах из категорий «Ветеринарные препараты», «Растительные масла», «Корма для животных» в потребительской упаковке и «Консервы». Минсельхозу и Минпромторгу поручили к 1 декабря 2023 года подготовить план эксперимента по введению маркировки детского питания.

В пилотном режиме маркировку консервов , в том числе овощных, запустят с декабря, сообщили «Известия». Оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий заявил, что готов провести эксперимент за свой счет, так как это поможет в борьбе с фальсификатом.

В апреле запустили маркировку пива в кегах и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре. В январе 2024 года начнут помечать напитки в другой упаковке.

Сельское хозяйство Бизнес Продукты
13 ноября 2023, 14:05
«Все давно улажено». Челябинец с топором защитил дочь от разъяренных мужчин на дороге
«ВКонтакте»
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В поселке РМЗ под Копейском Челябинской области местный житель с топором вышел на защиту своей дочери от толпы разъяренных мужчин, которые пытались попасть к ней в машину. Девушка, на автомобиль которой осуществлялось нападение, рассказала «360» о случившемся.

Дочь челябинца объяснила, что в ходе дорожного конфликта ей угрожали. В итоге она попросила помощи у папы, и он приехал защищать ее. В социальных сетях появился соответствующий видеоролик. Однако там не показали всей картины произошедшего, подчеркнула родственница мужчины.

«Видео вырвано из контекста абсолютно», - поделилась девушка.

Она добавила, что дорожный конфликт давно улажен, а стороны помирились.

«Все давно улажено, все давно примирились. Если бы вот школьница не выложила это видео, не раздули из этого слона, никто бы уже даже сегодня не вспомнил об этом <…> Уже конфликт решен», - заключила женщина.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в водителя Mercedes и забрали у него сумку с деньгами. Нападавших объявили в розыск.

Челябинская область Машины
13 ноября 2023, 13:57
Суд обязал петербургский стрип-клуб повесить в помещении батареи
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск по стриптиз-клубу на Рубинштейна и частично удовлетворил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Причиной иска, который подала администрация Центрального района, стала незаконная перепланировка помещения. Его собственники без разрешения снесли перегородки между комнатами, сняли батареи, частично демонтировали стяжки пола и сделали врезку в общедомовые сети водоотведения. Владельцы помещения сдают его в аренду стриптиз-клубу.

Суд обязал собственников в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу «восстановить схему отопления, демонтировать часть системы водоотведения, восстановить стяжки участка межэтажного перекрытия». Если ответчики не успеют выполнить работы в срок, им придется платить неустойку - три тысячи рублей в день.

В России некоторые ремонтные работы в помещениях необходимо согласовывать. В противном случае есть вероятность нарваться на штраф. К ним относится замена окон, радиаторов домашнего отопления, даже некоторые случаи при установке натяжных потолков.

Санкт-Петербург Суд
13 ноября 2023, 13:47
Новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве заработал новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей», который позволит углубленно изучить темы, включенные в программу подготовки будущих опекунов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Сервис разместили на платформе «ИДПОзнание», которым сможет воспользоваться каждый желающий после предварительной регистрации.

Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения добавила, что он не заменит реальных занятий, а, наоборот, дополнит их.

Курс подготовки для приемных родителей состоит из 80 академических часов. Записаться на него можно на портале «Моя новая семья». В Москве работает свыше 40 таких школ.

Кроме этого, услуги опеки можно оформить в столичных центрах госуслуг. Уже более 9,5 тысячи будущих родителей воспользовались ими в офисах «Мои документы».

Москва 2023

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