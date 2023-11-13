Телефонные мошенники обманули московских пенсионеров на десять миллионов рублей
В Москве телефонные мошенники обманули пенсионеров на десять миллионов рублей. Они действовали по старой схеме, передала пресс-служба столичной прокуратуры.
Аферисты выдали себя за сотрудников банка и следователя. Они сообщили супругам, что с их счетов по поддельной доверенности пытаются списать деньги. Для того чтобы это предотвратить, им предложили снять средства и перевести на «безопасные». Таким образом мошенники заполучили более 9,8 миллиона рублей, но не успокоились на этом.
Позже они вновь позвонили и заявили, что черные риэлторы пытаются продать квартиру пенсионеров на улице Климашкина. Тогда супруги обратились в полицию. Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело на свой контроль.
Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам.