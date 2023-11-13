Телефонные мошенники обманули московских пенсионеров на десять миллионов рублей

Корма для животных начнут маркировать с 2024 года

С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз одобрил нововведение, сообщило РИА «Новости».

Маркировку консервов, в том числе мясных, рыбных и овощных, обсудили 18 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Минсельхоз поддержал запуск маркировки с 1 сентября 2024 года.

Специальный знак появится на продуктах из категорий «Ветеринарные препараты», «Растительные масла», «Корма для животных» в потребительской упаковке и «Консервы». Минсельхозу и Минпромторгу поручили к 1 декабря 2023 года подготовить план эксперимента по введению маркировки детского питания.

В пилотном режиме маркировку консервов , в том числе овощных, запустят с декабря, сообщили «Известия». Оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий заявил, что готов провести эксперимент за свой счет, так как это поможет в борьбе с фальсификатом.

В апреле запустили маркировку пива в кегах и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре. В январе 2024 года начнут помечать напитки в другой упаковке.