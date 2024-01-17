17 января 2024, 05:03

Телефонные мошенники научились имитировать голоса для обмана своих жертв

Freepik
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Телефонные мошенники начали использовать сложные технологии для обмана россиян и даже имитировать голоса родственников своих потенциальных жертв. Об этом РИА «Новости» рассказали в Центробанке.

Известный способ обмана - убедить человека, что его близкому родственнику грозит беда, и вынудить перевести деньги якобы на помощь. Мошенники и сейчас прибегают к этой схеме, но используют при этом более сложные технологии. Они сначала составляют цифровой портрет человека по информации в интернете, узнают о его родственниках и друзьях и выбирают из их числа потенциальную жертву. После этого для большей достоверности имитируют голос человека с помощью специальных программ.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты ЦБ посоветовали осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и на других ресурсах. А если вам позвонили от имени якобы пострадавшего родственника, не спешите совершать денежные операции по телефону. Лучше сами перезвоните этому человеку и узнайте, все ли нормально.

Ранее стало известно, что московская пенсионерка потеряла почти семь миллионов рублей и лишилась квартиры из-за телефонных аферистов.

Интернет Мошенничество Деньги Центробанк Технологии
17 января 2024, 03:21
Россиянка объявила о продаже кота-романтика за миллиард рублей
РИА «Новости»
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Жительница Ханты-Мансийского округа выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Кот-романтик. Порода: шотландская», - говорится в объявлении на сайте «Авито».

Животное имеет дымчато-серый окрас с узором в виде полосок. Пока неизвестно, почему женщина решила продать кота. Объявление все еще актуально.

Прошлой осенью таможенники аэропорта Домодедово предотвратили незаконную перевозку редкого кота. Гражданин США пытался по фальшивым документам вывезти из России трехмесячного кота породы сервал. По документам редкий детеныш проходил как обычная домашняя кошка породы египетская мау. Таможенники показали кота экспертам. Последние установили, что он принадлежит к редкой породе, охраняемой Конвенцией СИТЕС и занесенной в международную Красную книгу.

Коты Россия Животные Деньги
17 января 2024, 02:09
Родителей захотели наказывать за обижающих сверстников детей
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. После общественного обсуждения проект доработают, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета ГД по молодежной политике, автор законопроекта Артем Метелев.

По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого нужно определиться с понятием буллинга.

«Буллинг - это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете», - указал он.

Сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу, подчеркнул Метелев. После появления нового закона этот пробел в законодательстве устранится. Также для школ предложили ввести возможность отчисления обижающих других детей учеников.

Юрист Анастасия Назарова ранее напомнила, что за буллинг в школе агрессор может получить административный штраф до пяти тысяч рублей.

Штрафы Дети Россия Школьники
17 января 2024, 00:30
«Лолита — идеальная Пиковая дама». Участники «голой» вечеринки Ивлеевой попали на колоду карт
Freepik
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Участники скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» попали на колоду карт. Ее создал петербургский художник Александр Дуал. Он рассказал «360» о том, как ему в голову пришла эта идея.

Александр Дуал заявил, что его проект не предполагает коммерческого использования.

«Это просто как арт-объект, просто для себя. Возможно, можно будет поиграть с кем-нибудь. Либо где-то выставить на небольшой выставке ненадолго», - предположил художник.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе «Мутабор». После нее в Сеть попали фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. В результате скандала участникам тусовки отменили концерты и даже вырезали из «Новогодних огоньков». А Филиппа Киркорова предложили лишить звания Народного артиста России.

* Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Звезды, засветившиеся на вечеринке Ивлеевой, попали в колоду в качестве валетов, дам и королей. Тузы художник оформил лаконично - сопроводив изображением носка, который стал одним из символов тусовки. В колоде также появились два человека, которые на вечеринке не были и, вообще, не живут в России - бизнесмен Павел Дуров и певец Моргенштерн*. Они олицетворяют Джокеров.

По словам художника, идея создать такую колоду пришла к нему в голову, когда он увидел фотографию с вечеринки - образ одного из гостей уж очень подходил к игральной карте.

«Ну и все, в дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на свое место и в голове у меня родился этот проект», - рассказал Александр Дуал.

Художник признался, что его любимая карта - Лолита, потому что она идеально подходит на образ Пиковой дамы. Также он отметил карту Короля пик - Филиппа Киркорова, и Дам - Ивлееву и Собчак.

Филипп Киркоров Художники Россия Анастасия Ивлеева
17 января 2024, 00:07
Курс на снижение. Причину изменения цен на яйца назвали в России
Unsplash
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Ситуация на рынке яиц в России стала постепенно улучшаться. Сейчас стоимость на этот продукт у отечественных производителей стабилизируется. Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с «360» рассказал о ценообразовании куриных яиц в период праздников.

«Рост цен на яйца был обусловлен тем, что наблюдался достаточно высокий спрос. В итоге предложение не успевало за спросом. Еще период новогодних праздников совпал, поэтому эта продукция была крайне востребована и росла в стоимости. Сейчас наметилось падение цен на яйца и оно будет продолжаться», - отметил он.

По словам эксперта, стоимость не снизится до тех значений, которые были несколько месяцев назад, но изменения в ценообразовании произойдут.

«Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться. Тех значений, которые рынок получил в предновогодний период в цене, а это до 140 рублей, он не достигнет к Пасхе, но такого рода колебания будут происходить и дальше», - объяснил Карпов.

Он также добавил, что даже при полной самообеспеченности этой продукцией отдельные колебания, которые совпадают с какими-то сложными ситуациями, например, птичьим гриппом, приводят к импорту. Объемы поставок яиц, которые шли на отечественный рынок из-за рубежа в 2023 году, были крайне незначительными, резюмировал собеседник издания.

Президент России Владимир Путин ранее связал подорожание яиц с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов.

Еда Праздники Рубль Россия Магазины Продукты

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