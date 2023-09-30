Телефонные мошенники начали собирать информацию о жертвах в социальных сетях

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Телефонные мошенники стали хитрее и искуснее. Прежде чем позвонить жертве, они проводят настоящую расследовательскую деятельность. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в разговоре с «Известиями» , что многие злоумышленники тщательно готовятся к разговору с потенциальной жертвой.

Злоумышленники, по словам юриста, изучают профиль человека в социальных сетях, чтобы быть убедительнее.

«Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины, Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку», - предупредил Соловьев.

Эта информация помогает злоумышленникам найти уязвимые стороны своих собеседников. Во время разговора они используют метод социальной инженерии - погружают человека в знакомый ему социальный контекст, убедительно используют информацию с его личной страницы и заставляют поверить, что он или его близкие попали в беду.

Такой подход помогает мошенникам выстраивать сложные и эффективные схемы обмана.

Специалисты советуют придерживаться определенных правил безопасности. В частности, придумать сложные пароли, установить антивирусную программу, настроить двухфакторную аутентификацию и ограничить доступ к своим личным страницам в социальных сетях.

Но даже в этом случае эксперты по кибербезопасности рекомендуют размещать в Интернете минимум персональных данных о себе.

Ранее стало известно, что мошенники под видом сотрудников соцзащиты обманули пенсионерку на 3,4 миллиона рублей в Москве. После произошедшего женщине стало плохо.