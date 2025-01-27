Телебашня в Петербурге засияла цветами ленты ленинградской Победы

Волгоградские чиновники выделили 16 миллионов рублей на 160 путевок для детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом и передвигающихся на инвалидных колясках. Отдыхать они поедут на пляжи Анапы, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, сообщил v1.ru.

Получатели путевок отправятся в анапские санатории в период с марта по ноябрь 2025 года. Судя по условиям закупок, исполнитель контакта должен будет обеспечить детям проезд, питание, развлекательную программу и купание как в бассейнах, так и на пляжах Черного моря. Отмечается, что не меньше 30% выездов состоятся именно в летний период.

Ранее стало известно, когда полностью восстановят загрязненные мазутом пляжи в Анапе. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что это случится только к высокому курортному сезону 2026 года.