«Телебалт» решил открыть завод в Ленобласти

Собеседник издания заявил, что в 2022 году компания остановила сборку продукции из-за проблем с логистикой и увеличения себестоимости. Владелец «Телебалт» подтвердил, что сейчас предприятие не выпускает телевизоры.

До этого компании размещали в Калининградской области контрактные производства из-за налоговых льгот и удобной логистики. Но после закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным путем поставки стал морской.

Власти Ленобласти отметили, что запрос о создании производства в регионе не поступал. При этом в правительстве подчеркнули, что в области формируют привлекательный инвестиционный климат. В регионе будут рады новым проектам, добавили власти.

Ранее в Ленобласти запустили завод по переработке пластика. Из него будут делать гранулы, которые идут в производство битума, пленки, теплоизоляции и других стройматериалов.