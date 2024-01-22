22 января 2024, 09:56

«Техноград» пригласил московских предпринимателей на новый онлайн-курс

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» открыл запись на онлайн-курс «Как наладить отношения в команде». Он поможет улучшить взаимодействие в коллективе и выстроить более продуктивное сотрудничество. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Курс проведут в «Технограде» впервые. В его программу вошли четыре вебинара. Они будут начинаться в 16:00.

Первое занятие запланировали на 25 января. На нем слушатели узнают о теории поколений, особенностях мышления людей разных возрастов и восприятия ими окружающего мира.

Вторую встречу проведут на следующий день, 26 января, и на ней расскажут о корпоративной культуре и анализе ценностей коллектива и конкретного сотрудника. Участники узнают о модели «спиральная динамика», посвященной развитию от отдельно взятого человека до общества в целом, команды и организации Тритий вебинар пройдет 29 января. На нем слушатели научатся выбирать наилучшую стратегию поведения в разных ситуациях.

Последнее занятие состоится 30 января и будет посвящено практической отработке полученных знаний.

Вебинары проведут специалисты «Технограда» по развитию карьеры Ксения Козлова и Ольга Гуляева. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Курс бесплатный, а число участников неограниченно.

Ранее пригласил всех желающих старше 18 лет на онлайн-курс по графическому дизайну маркетплейсов.

Бизнес Москва
22 января 2024, 08:30
Проезд через мост на остров Русский ограничили во Владивостоке из-за непогоды
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Движение через мост на остров Русский во Владивостоке из-за сильного ветра закрыли для большегрузов, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Уточняется, что для остального транспорта скорость проезда ограничили до 40 километров в час. По информации пресс-службы администрации Владивостока , автобусы, следующие на Русский, будут доезжать до остановки «Улисс», а затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Находящиеся на острове автобусы будут курсировать по маршруту «Океанариум - Мост - Океанариум».

На остановках «ДВФУ», «Океанариум» и «Мини-ТЭЦ» три автобуса используют в качестве пунктов обогрева.

Мэрия пообещала оперативно сообщать жителям обо всех изменениях в движении автобусов в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра во Владивостоке сорвало крыши двух зданий. Информации о пострадавших не появлялось.

Машины Владивосток
22 января 2024, 03:09
Пенсионерам рассказали, за что не надо платить в 2024 году
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Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут получить сразу несколько налоговых льгот. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как отметил эксперт, прежде всего речь идет о налоге на имущество. Пенсионеры могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок. Также в данный список вошли хозяйственные постройки, площадь которых составляет не больше 50 квадратных метров, студии и творческие мастерские.

При этом, если пенсионер владеет двумя квартирами, за одну придется заплатить налог. За какую, определяет он сам или за него это сделают в налоговой службе.

В то же время Виноградов напомнил о региональном характере льгот, касающихся транспортного налога. В разных регионах России пенсионерам могут дать скидку или полностью освободить от обязанности платить налог на автомобиль.

Также юрист напомнил, что пенсионеры, у которых оформлен статус самозанятого для уплаты налогов, могут лишиться ряда льгот.

Льготы Пенсионеры Налоги Россия
22 января 2024, 02:13
Коммунальщиков захотели обязать чистить балконы в жилых домах
РИА «Новости»
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Первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова предложила обязать коммунальные службы чистить балконы в многоквартирных домах от снега и наледи. Об этом сообщили «Известия».

Письмо с таким предложением депутат направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей», - заявила она.

Депутат напомнила, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге из-за схода льда с козырька балкона погиб мужчина. Владельца квартиры взяли под стражу, а также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Лантратова подчеркнула, что такие случаи не единичны, но не все жители МКД имеют возможность самостоятельно убрать снег и сосульки с козырьков. В первую очередь, это относится к инвалидам и пенсионерам. По этой причине она предложила, чтобы очисткой балконов жилых домов от снега и наледи занимались коммунальщики.

Ранее сосулька упала с крыши на ребенка в Войковском районе Москвы.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Снегопад
22 января 2024, 01:59
Бизнесменам заменят штраф предупреждением за первое нарушение
РИА «Новости»
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Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении. Об этом сообщило РБК.

КоАП и так предусматривает возможность замены штрафа предупреждением при первичном нарушении. Но, по мнению Титова, ФАС иногда отказывает в этом бизнесменам. Он предложил изменить редакцию статьи, чтобы предупреждение назначали во всех случаях первичных нарушений при отсутствии ущерба.

Ответ омбудсмену прислал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В ведомстве признали, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП ставит предпринимателей в неравное положении перед законом, так как наказание за нарушение одного и того же законодательства может зависеть от «способа его выявления».

Ранее Титов заявил, что Запад - это прошлое человечества , тогда как его будущее - на Востоке. По мнению омбудсмена, Россия больше не повернется к западным странам, даже если они отменят санкции.

Генпрокуратура РФ Штрафы Законы ФАС России Россия

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