Технический сбой в работе системы ГИБДД устранили

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Сейчас система ГИБДД, обеспечивающая деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов, работает бесперебойно. Все услуги, в том числе связанные с регистрацией автомобилей, предоставляются в штатном режиме, сообщили в МВД.

Люди, которые из-за массового сбоя не могли получить государственные услуги, будут приняты в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.

Накануне сообщалось, что в России произошел самый масштабный за несколько лет сбой в программе Госавтоинспекции. В отделениях по всей стране скопились огромные очереди.

МВД призывало россиян не посещать регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции. Из-за неполадок увеличилось время регистрации машин и мотоциклов.