Технический сбой в работе системы ГИБДД устранили
Специалисты МВД России устранили технический сбой в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции. Оказание услуг возобновлено, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
Сейчас система ГИБДД, обеспечивающая деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов, работает бесперебойно. Все услуги, в том числе связанные с регистрацией автомобилей, предоставляются в штатном режиме, сообщили в МВД.
Люди, которые из-за массового сбоя не могли получить государственные услуги, будут приняты в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.
Накануне сообщалось, что в России произошел самый масштабный за несколько лет сбой в программе Госавтоинспекции. В отделениях по всей стране скопились огромные очереди.
МВД призывало россиян не посещать регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции. Из-за неполадок увеличилось время регистрации машин и мотоциклов.