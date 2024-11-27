Тазик «Оливье» уже не настрогать. Как подорожали самые любимые салаты россиян на Новый год

Четыре порции «Оливье» обойдутся россиянам в 553 рубля, что на 8,5% дороже, чем предыдущем году. Для приготовления традиционной новогодней закуски потребуется вареная колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и репчатый лук.

На втором месте списка самых дорогих салатов расположилась «Мимоза». Это блюдо оказалось в два раза дешевле «Оливье» - четыре порции будут стоить 277 рублей. За год салат подорожал на 10,5%. Третью строчку списка заняла «Селедка под шубой», цена на которую поднялась на 13,3%, до 261 рубля.

Самым бюджетным салатом стал «Столичный». Он подорожал меньше всех - на 3,4%, до 257 рублей. Чтобы приготовить четыре порции, нужно 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова тоже сообщила о подорожании салата «Оливье». По ее словам, в 2021 году порция популярного блюда в самом простом рецепте стоила 392 рубля.