05 октября 2024, 17:12

Татьяна Ким показала свидетельство о смене имени

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким официально поменяла фамилию на девичью. Документ о смене имени она опубликовала в своем Telegram-канале.

В свидетельстве отметили, что в замужестве предпринимательница носила фамилию Бакальчук.

«Ким - теперь и официально», - написала основательница Wildberries.

Ранее она переименовала аккаунт в своем Telegram-канале. На это решение ее сподвигла перестрелка у офиса маркетплейса в Москве, куда вместе с нападавшими пытался проникнуть ее супруг Владислав Бакальчук. В результате жертвами нападения стали двое охранников.

Суд арестовал 13 фигурантов уголовного дела. Их обвиняют в совершении пяти преступлений, за три из которых они могут получить наказание в виде пожизненного заключения. По данным судебных документов, нападавшие в присутствии полиции осознанно пошли против общественной безопасности. По версии следствия, это указывает на отсутствие контроля за поведением и склонность к совершению преступлений.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
05 октября 2024, 16:29
Стало известно, когда рождаемость в России пойдет вверх
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
По итогам прошлого года показатели рождаемости в России опустились до минимума с начала 2000-х годов. Тенденция продолжилась по итогам первого полугодя-2024 — в стране родились всего 600 тысяч детей, сообщил «Коммерсант». Специалисты РАНХиГС выяснили, что ситуация вскоре начнет меняться, и к 2035 году уровень рождаемости может вырасти.

В академии объяснили, что это может случиться, когда рожать смогут женщины, родившиеся в 2010 году и старше. В аналитической записке низкие показатели рождаемости объяснили «неблагоприятной возрастной структурой доли женщин в активных репродуктивных возрастах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографическую проблему одним из важнейших вызовов в стране. Он отметил, что власти работают над тем, чтобы рождаемость в России повысилась.

По итогам прошлого года показатели рождаемости в России опустились до минимума с начала 2000-х годов. Тенденция продолжилась по итогам первого полугодя-2024 - в стране родились всего 600 тысяч детей, сообщил «Коммерсант». Специалисты РАНХиГС выяснили, что ситуация вскоре начнет меняться, и к 2035 году уровень рождаемости может вырасти.

Статистика Дети Семья Ученые Россия
05 октября 2024, 14:58
Уволенного со скандалом худрука ансамбля на Кубани восстановили в должности
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Руководителя и основателя народного ансамбля «Родная сторонушка» краснодарского ДК Виктора Вирченко восстановили в должности после того, как его уволила местная чиновница. Об этом сайту kp.ru сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

После скандала с увольнением балетмейстера отдел культуры Ленинградского района назначил его на должность балетмейстера муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Центр творчества и искусства».

«Найден путь решения конфликтной ситуации, сложившейся между администрацией Ленинградского района и Вирченко Виктором Николаевичем», - отметили в Минкультуры региона.

Скандал разгорелся из-за того, что причиной увольнения худрука могли стать личные обиды местной чиновницы Юлии Мазуровой. В детстве Вирченко называл ее «колбаской» и «салочкой». Сотрудница администрации угрожала балетмейстеру за то, что он собирал с родителей деньги на костюмы для детей и работал массажистом, чтобы покрыть все нужды ансамбля.

Скандалы Учителя Краснодарский край
05 октября 2024, 14:14
Столичные производители одежды расширили ассортимент и рынки сбыта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В настоящее время в Москве работают более 340 производств легкой промышленности, которые выпускают обувь, одежду, различные виды тканей и аксессуары. При поддержке города компании активно развиваются, наращивают объемы производства и расширяют ассортимент, что позволяет обеспечивать жителей столицы и других регионов страны всем необходимым. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, столичные предприятия ежедневно производят свыше 35 тысяч предметов гардероба: классические и спортивные изделия, школьную форму, брюки, футболки и другую одежду.

«Благодаря разработанным по поручению Сергея Собянина мерам поддержки столичные предприятия продолжают динамично увеличивать объемы выпуска, удовлетворять растущий спрос потребителя и занимать новые ниш», - отметил Гарбузов.

Некоторым производителям легкой промышленности присвоили статусы резидента ОЭЗ или промышленного комплекса, которые дают право на значительные налоговые льготы. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов для размещения производств одежды предоставляет земельные участки инвесторам, отметил он.

За январь–август 2024 года столичная компания Maneken brand по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вдвое нарастила производство одежды с авторским дизайном. В настоящее время в ассортименте компании более 30 товарных групп - жилеты, футболки, спортивные костюмы, брюки и худи, их производят на современном оборудовании из качественных экоматериалов.

Кроме того, более 11 лет занимающаяся печатью на ткани компания Pink Bus нарастила в 1,5 раза объем производства за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производитель запустил свыше 100 новых принтов для печати на разных моделях свитшотов и футболок.

«Наши товары продаются во всех уголках России, а также в некоторых дружественных странах. Ряд моделей мы начали выпускать из 100% хлопка, остальные шьем из ткани с добавлением эластана. В этом году уже продали свыше 200 тысяч изделий. На пике популярности в этом году оказались футболки-варенки», - рассказала сооснователь бренда Мария Батюхнова.

На предприятии «Ольга Сказкина» отшили 5,7 тысячи изделий - жакетов, платьев и брюк, также запустили новую осеннюю коллекцию в производство.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для развития производства и отечественных промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития как крупным, так и средних с малыми предприятиями. Московским предпринимателям доступны более 20 системных мерам поддержки города, например, субсидии или целевые займы.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается до 150 технологичных компаний. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

Одежда Москва
05 октября 2024, 13:27
Россиян предупредили о новой схеме обмана от лица служб доставки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Аферисты стали обманывать россиян с помощью фальшивых аккаунтов профилей популярных сервисов доставки в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Мошенники пишут пользователям от лица компаний, занимающихся доставкой: Delivery Club, СДЭК, «Яндекс доставки» и «Сбермаркета». Злоумышленники сообщают своим жертвам, что их заказ якобы готов к доставке, и для его отслеживания нужно перейти по ссылке.

После перехода пользователь попадает на фальшивый сайт, где просят вести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка. Кузьменко напомнил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а тем более оставлять данные своей банковской карты.

«Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение», - отметил он.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники могут звонить россиянам под видом сотрудников МФЦ, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах». В ведомстве призвали никому не сообщать коды из смс и push-уведомлений.

Роскачество Интернет Мошенничество

Новости по теме