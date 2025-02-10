Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись

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«Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», - написал он.

Бакальчук добавил, что за ним сохранили право на встречи с детьми и участие в их воспитании.

Он добавил, что судебный процесс завершил только процедуру развода. На следующем заседании, которое пройдет 18 февраля, решится вопрос о разделе имущества.

Татьяна Ким напомнила, что иск в суд о разводе подала она.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», - написала бизнесмен в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал в этом решении.

Процедуре развода Татьяны Ким и Владислава Бакальчука предшествовало объявление о слиянии маректплейса Wildberries и сервиса наружной рекламы Russ, о котором стало известно в середине июня прошлого года.

Недовольный сделкой Владислав Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что под видом сделки о слиянии происходит рейдерский захват маркетплейса. Это заявление опровергла Татьяна Ким, заявившая, что речь идет прежде всего о разводе с супругом , который владеет 1% акций компании.