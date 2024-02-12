Тату стало поводом отказа в найме части работодателей в России

Этот показатель снизился до уровня 2021 года. За прошлые два года процент тех, кому отказали в приеме на работе из-за татуировок на теле, фиксировали на уровне 14% и 13% соответственно.

При этом авторы опроса напомнили, что наличие татуировок формально не является основанием в отказе при трудоустройстве.

Порядка 26% жителе России положительно относятся к нательной графике, однако против выступили сразу 43% опрошенных. В основном тату чаще одобряли россияне с ежемесячным доходом до 49 тысяч рублей и младше 34 лет.

В желании набить татуировку на тело признались 15%. Чаще об этом заявляли те, у кого уже есть подобный опыт.

Ранее стало известно, что в России могут запретить отказывать в трудоустройстве на основании инвалидности или службы в армии.